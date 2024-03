Sense categoria

Això es el que, genèricament, vol la classe política dels ciutadans, ni participar ni opinar. Si algun polític ho llegeix, possiblement dirà que si que podem participar, podem anar a votar cada quatre anys o cada quan ells volen, al cap i a la fi, son ells els polítics, els que marquen els “tempos” electorals; també ens poden dir que ens apuntem a fer de polítics, això si, hem de començar pel nivell basic, o sigui per les seccions locals, a no ser que tinguem padrins o padrines, que ens donin suport i ens empenyin a pujar els graons amb més rapidesa.

Sigui el que sigui el que vulguem fer seguint les seves instruccions, indicacions i consells, tot passa per jugar al joc que ja tenen muntat, no ens permeten que trenquem la baralla, ui que he dit, recordo que un que va dir que per fer una truita primer s’han de trencar els ous, crec que el van acusar de terrorisme.

A tots els nivells podríem trobar persones que tenen la voluntat d’ajudar als altres, de treballar en benefici de la comunitat, però sovint la senda per la qual transiten diàriament, fa que alguns vagin oblidant les bones intencions, ja que se superposen condicionants de tot tipus, i això fa que les decisions no sempre siguin única i exclusivament en benefici de la societat, en benefici de les persones.

Quan comences a escriure un dia i acabes l’endemà, com a passat en aquesta ocasió, els continguts publicats a la premsa poden fer-te modificar alguna de les opinions o propostes que tenies pensades com a idea de l’article en qüestió.

Però centrem-nos en el tema de la proposta d’avui, a la classe política ja li va be que la ciutadania ni participem ni opinem. Ells ja tenen els seus programes per esbatussar-se públicament, no se si en els cercles reduïts, íntims o privats, son menys bel·ligerants amb el “contrincant” del que ho son públicament, però fixem-nos que quan surten a la palestra del circ polític, tot són abruptes en contra de la resta de partits, i no ens enganyem ho fan tots, però massa sovint hi ha dues coses que no fan.

Primera explicar be, de pe a pa, amb profunditat, que es el que ells pensen fer concretament, per millorar realment la societat, la vida de la ciutadania. Si, ens diuen unes quantes frases tòpiques i típiques … crearem un equip de treball per fer el seguiment i millorar les necessitats d’algun col·lectiu, o de dos, o de tres, o redistribuirem els pressupostos i els actius humans per assolir un millor nivell de qualitat, però sense especificar clarament que es el que faran.

Segona, mai, mai, recullen les opinions dels electors, dels ciutadans, dels usuaris, com a molt diuen que fan algunes enquestes, ens ho hem de creure, però curiosament som molts els que mai, mai ens han fet cap d’aquestes famoses enquestes, a qui pregunten? als amiguets o amiguetes?, a la gent quan torna d’una festa? a les persones que fan la cues quilomètriques de sortida o retorn del cap de setmana?

Si realment volen conèixer el que pensa la ciutadania, perquè no els convoquen a reunions en petit comitè i els escolten? i que siguin publiques, no ens enganyem això que ho facin tots els partits, tots els polítics, però no volen preguntar a la gent perquè es creuen en possessió de la veritat absoluta, difícil quan tots pensen tenir aquesta veritat. El que si que acostumen a tenir, es el control mediàtic sobre els pobres súbdits. Imatge de broesis a pixabay.