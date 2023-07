S’ha mort Tony Bennett. I jo he recordat el dia que vaig anar amb la meua menuda a veure’l cantar al Festival de Cap Roig, l’any 2015. Cantava amb Lady Gaga i si bé a l’inici jo anava per veure’l a ell i la Júlia per veure Lady Gaga va haver un moment en que ella em va confesar que estava quedant-se bocabada veient a Bennett i veient com es comportava en escena aquest gran de la cançó. Va ser molt bonic…