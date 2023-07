Mostra de Venècia 2023: la competició

Avui s’ha fet pública la selecció de pel·lícules que conformaran les diverses seccions oficials de la 80a Mostra de Cinema de Venècia (30 d’agost – 9 de setembre). Fora de Competició s’hi veuran els darrers films de Woody Allen, Wes Anderson, J. A Bayona, Liliana Cavani, Quentin Dupieux, William Friedkin, Cédric Khan, Harmony Korine, Richard Linklater, Roman Polanski, Frederick Wiseman… una nòmina important de cineastes. D’aquí uns dies publicaré un apunt sobre aquesta secció Fora de Competició; però ara em centro en la secció competitiva, on trobem noms com Ryûsuke Hamaguchi (tota una sorpresa, aquest inesperat nou film del director de “Drive my car”), Sofia Coppola, David Fincher, Yorgos Lanthimos, Michael Mann, Bradley Cooper, Pablo Larraín, Michel Franco, Matteo Garrone, Luc Besson, Bertrand Bonello…

Força pel·lícules de les seleccionades van ser descartades pel Festival de Canes o els seus responsables no les van voler al certamen francès o, simplement, no estaven acabades el maig. Venècia els donarà l’oportunitat de reivindicar-se i els cronistes ja ens informaran de si són obres que estan a l’alçada del que prometen els noms dels seus autors. De fet, Alberto Barbera, director de la Mostra Cinematogràfica veneciana ha dit que han triat finalment 23 títols (una xifra desmesurada) perquè són els que més els han convençut i no se n’han volgut desprendre de cap.

En aquest apunt, el nom dels cineastes enllaça amb l’IMDB i el títol de la pel·lícula enllaça amb la pàgina que li dedica el festival de Venècia (a dia d’avui, encara incompletes quant a informació). En els propers dies aniré completant l’apunt, amb la informació textual i gràfica que hi manca.

Venècia 80. Competició.

De Nikolaj ARCEL, “THE PROMISED LAND” / “BASTARDEN” . Durada: 2h07. Producció: Dinamarca, Alemanya, Suècia. Amb Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh. Guió: Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen. Drama històric de gran pressupost, sobre un audaç soldat de mitjans del 1700 que intenta domesticar una terra brutal.Al segle XVIII, el rei danès Frederick V va declarar que les terres salvatges de Jutlàndia havien de ser colonitzades i conreades perquè hi arribés la civilització i generar-hi nous impostos per a la casa reial. Tanmateix, ningú no va gosar seguir el decret reial. Aquella terra significava mort: un indret ple de llops famèlics i castigat per una naturalesa brutal i implacable. Però a finals de l’estiu de 1755, un soldat solitari anomenat Ludvig von Kahlen va decidir que aquells erms li proporcionarien la riquesa i l’honor que sempre havia desitjat. Enllaç: IMDB. | VI: Trust Nordisk.

De Luc BESSON, “DOGMAN“. Durada: 1h54. Producció: França. Amb Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Clemens Schick, Grace Palma. Guió: Luc Besson. Un supervivent d’un trauma infantil es cura gràcies al seu amor pels gossos. Comentari del director del Festival: trama sorprenent, monument a un actor australià com Caleb Landry Jones en una actuació destinada a romandre memorable. Enllaç: IMDB.

De Bertrand BONELLO, “LA BÈTE“/ “THE BEAST”. Durada: 2h26. Producció: França, Canadà. Amb Léa Seydoux, George MacKay. Guió: Bertrand Bonello, Guillaume Bréaud, Benjamin Charbit. Sinopsi: En un futur proper, on les emocions s’han convertit en una amenaça, la Gabrielle finalment decideix purificar el seu ADN en una màquina que la submergirà en les seves vides anteriors i li eliminarà qualsevol sentiment fort. Aleshores coneix en Louis i hi sent una connexió poderosa, com si l’hagués conegut des de sempre. Un melodrama travessat pel gènere, que es desenvolupa en tres períodes diferenciats, 1910, 2014 i 2044. Comentari del director del Festival: Basat molt lliurement en contes breus de Henry James ambientats en un futur proper on les emocions s’han convertit en una amenaça. Enllaç: IMDB.

De Stéphane BRIZÉ, “HORS-SAISON“. Durada: 1h55. Producció: França. Amb Guillaume Canet, Alba Rohrwacher. En Mathieu viu a París, l’Alice viu en un petit poble costaner a l’oest de França. Ell té una cinquantena d’anys, és un actor conegut. Ella té més de quaranta anys, és professora de piano. Es van enamorar fa quinze anys. Després, separats. Des d’aleshores, el temps ha passat, cadascú ha anat pel seu camí i les ferides s’han anat tancant de mica en mica. Quan en Mathieu ve a diluir la seva malenconia als banys d’hidromassatge, troba l’Alícia per casualitat. Enllaç: IMDB.

De Pietro CASTELLITTO, “ENEA“. Durada: 1h55. Producció: Itàlia. Amb Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Sergio Castellitto. Guió: Pietro Castellitto.Enees persegueix el mite que porta en el seu nom, ho fa per sentir-se viu en una època morta i decadent. Ho fa juntament amb Valentino, un aviador acabat de batejar. A més del narcotràfic i les festes, tots dos comparteixen la seva joventut. Amics de tota la vida, víctimes i creadors d’un món corrupte, però moguts per una vitalitat incorruptible. Més enllà dels límits de les normes, a l’altra banda de la moral, hi ha un mar ple d’humanitat i símbols per descobrir. Enees i Valentino sobrevolaran amb les conseqüències més extremes. Tanmateix, les drogues i l’inframón són l’ombra invisible d’una història que parla d’una altra cosa: un pare melancòlic, un germà que lluita a l’escola, una mare derrotada per l’amor i una bella noia, un final feliç i una mort feliç, una palmera que cau sobre un món de vidre. És enmig de les escletxes de la vida quotidiana que s’acaba de mica en mica l’aventura d’Enea i Valentino. Una aventura que semblarà criminal als altres, però que per a ells és, i serà, sobretot, una aventura d’amistat i amor. Enllaç: IMDB.

De Bradley COOPER, “MAESTRO“. Durada: 2h09. Producció: EUA. Amb Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Sam Nivola, Alexa Swinton, Miriam Shor. Guió: Josh Singer, Bradley Cooper. Biopic sobre el complex amor de Leonard Bernstein (Bradley Cooper) i Felicia (Carey Mulligan), des del moment en què es van conèixer l’any 1946 en una festa i va continuar a través de dos compromisos, un matrimoni de 25 anys i tres fills. Nota: produïda per Martin Scorsese i Steven Spielberg. Enllaç: IMDB.

De Sofia COPPOLA, “PRISCILLA“. Durada: 1h50. Producció: EUA, Itàlia. Amb Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk. Guió: Sofia Coppola, basat en las memòries “Elvis and Me“, de Priscilla Presley. Nota sinòptica: la relació d’Elvis Presley i Priscilla. Enllaç: IMDB.

De Saverio COSTANZO, “FINALMENTE L’ALBA“. Durada: 2h20. Producció: Itàlia.Amb Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe. Guió: Saverio Costanzo. Una noia romana als anys cinquanta és a punt de comprometre’s amb un home. Va a Cinecittà a fer una audició com a figurant i es veu endinsada en aquesta nit una nit única, llarga i intensa, gairebé infinita, durant la qual es descobreix a si mateixa. Comentari del director del Festival: la segona inversió productiva més important del cinema italià d’aquest any (..) amb Lily Collins en el paper d’una noia catapultada un dia i una nit a la Cinecittà de l’època, reconstruïda amb una habilitat notable, un món fascinant però cínic i cruel. Enllaç: IMDB.

D’Edoardo DE ANGELIS, “COMANDANTE“. Durada: 2h35. Producció: Itàlia. Amb Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Silvia D’Amico, Paolo Bonacelli. Guió: edoardo De Angelis, Sandro Veronesi.Ens situa a l’inici de la Segona Guerra Mundial, quan Salvatore Todaro comanda el submarí Cappellini de la Regia Marina. Som a l‘octubre de 1940, mentre Todaro navega per l’Atlàntic, a la foscor de la nit s’enfronta a un vaixell mercant armat que viatjava amb els llums apagats i l’enfonsa amb trets de canó. I és en aquest punt que el comandant pren una decisió destinada a fer història: salvar els 26 nàufrags belgues condemnats a ofegar-se enmig de l’oceà per desembarcar-los al port segur més proper, tal com exigeix ​​la llei del mar. Per acollir-los a bord es veu obligat a navegar a la superfície durant tres dies, fent-se visible a les forces enemigues i posant en perill la seva vida i la dels seus homes. Comentari del director del Festival: un gran esforç de producció amb un gran repartiment. Film inaugural de la Mostra (perquè se n’ha retirat “Challengers” / “Rivales”, de Luca Guadagnino, inicialment programada per obrir el certamen). Enllaç: IMDB.

De Giorgio DIRITTI, “LUBO“. Durada: 2h55. Producció: Itàlia, Suïssa. Amb Franz Rogowsky, Christophe Sermet, Valentina Bellè, Noemi Besedes, Cecilia Steiner, Joel Basman, Filippo Giulini, Alessandro Zappella. Guió: Mario Cavatore, Giorgio Diritti, Fredo Valla. En Lubo Moser és un yenisch, un gitano. És jove, fort i alegre, estima la seva família, la seva dona Mirana i els seus tres fills. A en Lubo també li encanta la vida que porta, la llibertat de moure’s amb el carro, de tocar l’acordió als espectacles de carrer. Però des d’Alemanya dels anys 30 bufa un vent de guerra i les fronteres d’Europa estan enrevessades, tant és així que el govern suís declara la mobilització dels seus ciutadans homes, tots ells, inclosos els gitanos. En Lubo es troba vigilant les fronteres, obligat a portar un uniforme i sotmès a les ordres dels seus superiors. Però en Lubo aguanta i manté el cap baix, tard o d’hora, fins i tot aquesta captivitat s’acabarà i finalment podrà tornar a la seva vida. Una nit de tempesta el seu germà el ve a buscar. Porta males notícies. La policia va arribar al campament i es va endur els seus tres fills. La Mirana, que es va intentar resistir, va ser assassinada. Però com ha pogut passar això? Per què? Perquè Suïssa considera el nomadisme un flagell social i, per a erradicar-lo, calen els fills dels Yenisch. Així, sense fills, el Yenisch no tindrà futur. La ment és una institució humanitària estatal, la Pro Juventute, el braç és l’Opera Bambini di Strada: tot és perfectament legal i no es pot oposar a la llei. En Lubo té ganes de morir. I alguna cosa d’ell mor realment, en aquella nit de vent i neu: serà un nou Lubo, dur i impenetrable, que desenvoluparà un projecte amb implicacions inesperades per venjar la seva família i la seva gent… i ens portarà a repensar el sentit de la justícia, en els difuminats límits entre el bé i el mal. Enllaç: IMDB.

D’ Ava DuVERNAY, “ORIGIN” (“Caste”). Durada: 2h15. Producció: EUA. Amb Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Niecy Nash-Betts, Audra McDonald, Nick Offerman, Connie Nielsen. Guió: Ava DuVernay, basat en “Caste: The Origins of Our Discontents“, d’Isabel Wilkerson. El sistema tàcit que ha donat forma a Amèrica i narra com les vides actuals estan definides per una jerarquia de divisions humanes. Comentari del director del Festival: extret d’un llibre de l’escriptora americana premi Pulitzer Isabel Wilkerson, l’assaig més venut als Estats Units, que va canviar l’enfocament del discurs sobre el racisme a la societat nord-americana. Enllaç: IMDB.

De David FINCHER, “THE KILLER” / “EL ASESINO”. Durada: 1h53. Amb Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco. Guió: Andrew Kevin Walker, basat en la novel·la gràfica d’ Alexis Nolent. Després d’un desastrós error, un assassí despietat s’enfronta als seus caps -i a si mateix- en una persecució global que ell insisteix que és de tot menys personal. Nota: producte Netflix, data prevista novembre de 2023. Enllaç: IMDB.

De Michel FRANCO, “MEMORY“. Durada: 1h40. Producció: Mêxic, EUA. Amb Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles. Guió: Michel Franco. Nota: se sap que es va filmar a la ciutat de Nova York, però es mantenen en secret la sinopsi i detalls de la pel·lícula. Comentari del director del Festival: reelabora els temes típics del cinema gòtic amb una imaginació i magnificència visual extraordinàries. Enllaç: IMDB.

De Matteo GARRONE, “IO CAPITANO“. Durada: 2h01. Producció: Itàlia, Bèlgica. Amb Seydou Sarr, Moustapha Fall. Guió de Massimo Ceccherini , Matteo Garrone , Massimo Gaudioso i Andrea Tagliaferri. Nota sinòptica: la història de dos joves que marxen de Dakar cap a Europa. Comentari del director del Festival: odissea contemporània de dos nois africans que se’n van de Dakar impulsats pel somni d’arribar a Europa i, en canvi, viuran l’horror dels centres de detenció i els perills de travessar el Mediterrani amb un carro de mar (..) una pel·lícula en què Garrone renuncia al barroquisme estilístic i visual per recolzar-se en una narració senzilla i directa assumint el punt de vista dels protagonistes.Enllaç: IMDB.

De Ryûsuke HAMAGUCHI, “EVIL DOES NOT EXIST” / “IL MALE NON ESISTE” /”AKU WA SONZAI SHINAI”. Durada: 1h46. Producció: Japó. Amb Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani. Guió: Ryûsuke Hamaguchi. És la història d’una empresa de Tòquio que vol construir un càmping de luxe en un poble de muntanya, posant en risc l’equilibri ambiental i provocant enfrontaments amb la població local. Enllaç: IMDB.

D’ Agnieszka HOLLAND, “THE GREEN BORDER“/ “IL CONFINE VERDE” / “ZIELONA GRANICA”. Durada: 2h27. Producció: Txèquia, Polònia, Bèlgica. Amb Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous. Comentari del director del Festival: filmat gairebé clandestinament, i entendreu per què: té un tema que no ha agradat al govern polonès que explora la dramàtica i poc coneguda història dels immigrants il·legals enganyats per les autoritats bielorusses que poden entrar a Europa per la frontera polonesa, sotmetent-se en canvi a uns alts i baixos tràgics i dramàtics. Enllaç: IMDB.

De Timm KRÖGER, “THE THEORY OF EVERYTHING” / “DIE THEORIE VON ALLEM”. Durada: 1h58. Producció: Alemanya, Àustria, Suïssa. Amb Jan Bülow, Olivia Ross, Hanns Zischler, Gottfried Breitfuss, David Bennent, Philippe Graber. Quan en Johannes va a un congrés científic als Alps, comencen una sèrie d’incidents misteriosos. Nota: ciència ficció hitchcockiana. Comentari del director del Festival: crea un imaginari purament cinematogràfic citant, entre d’altres, Welles, Fassbinder, Siodmak, Hitchcock i les pel·lícules B italianes dels anys 70: un malson gòtic i un melodrama metafísic impregnat de ciència ficció, del qual no ho entenem tot, però és tan fascinant!. Enllaç: IMDB | DE: La Aventura.

De Yorgos LANTHIMOS,”POOR THINGS” / “POBRES CRIATURAS”. Durada: 2h21. Producció: Anglaterra. Amb Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley, Hanna Schygulla. Guió de Tony McNamara, basat en la novel·la d’Alasdair Gray. Nota sinòptica: Una història victoriana d’amor, descobriment i gosadia científica. Explica la increïble història de Belle Baxter, una noia que un científic excèntric però brillant ha ressuscitat. Sinopsi: La Bella Baxter (Emma Stone) ha estat reviscuda pel científic brillant i poc ortodox Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sota la protecció d’en Baxter, la Bella té ansia d’aprendre. I la Bella acaba fugint amb en Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un advocat sofisticat i pervers, en una vertiginosa aventura pels diversos continents. Lliure dels prejudicis de la seva època, la Bella es posa ferma en el seu propòsit de defensar la igualtat i la llibertat. Enllaç: IMDB | DE: Disney.

De Pablo LARRAÍN, “EL CONDE“. Durada: 1h50. Producció: Xile. Amb Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger. Comentari del director del Festival: un dur atac polític a Xile que no ha pogut passar comptes amb el passat en no haver enviat a judici el dictador i els seus acòlits. Enllaç: IMDB.

De Michael MANN, “FERRARI“. Durada: 2h10. Producció: EUA. Amb Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey. Comentari del director del Festival: centrat en els anys crucials de la crisi de l’equip i el tràgic accident que posarà fi a la carrera de Millle Miglia. En el fons, la crisi matrimonial entre Ferrari i la seva dona, una crisi que també té implicacions empresarials i professionals (..) Poques vegades un director estranger ha aconseguit recrear amb tanta precisió el clima italià d’aquells anys. Enllaç: IMDB.

De Stefano SOLLIMA, “ADAGIO“. Durada: 2h07. Producció: Itàlia. Amb Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Gianmarco Franchini, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni, Silvia Salvatori. Enllaç: IMDB.

De Malgorata SZUMOWSKA i Michael ENGLERT, “WOMAN OF” / “KOBIETA Z…” (“Lubie Wracac”). Durada: 2h12. Producció: Polònia, Suècia. Amb Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Bogumila Bajor, Mateusz Wieclawek. Comentari del director del Festival: també ha desagradat al règim polonès com la història autèntica d’un home transexual que es casa i després descobreix que en el fons és una dona, però que es llança molt tard a la vida, en un dels països més transfòbics d’Europa; una pel·lícula que afavoreix els sentiments d’aquells que volen veure el dret a ser qui se’ls reconeix, el protagonista del qual en realitat és transexual. Enllaç: IMDB.

De Fien TROCH, “HOLLY“. Durada: 1h42. Producció: Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, França. Amb Cathalina Geraerts, Felix Heremans, Greet Verstraete, Serdi Faki Alici, Els Deceukelier. La Holly, de 15 anys, truca a la seva escola per dir-los que es queda a casa durant tot el dia. Poc després, un incendi esclata a l’escola i hi moren diversos estudiants. Amb tothom tocat per la tragèdia, la comunitat s’uneix, intentant curar-se’n. L’Anna, una mestra, intrigada per la Holly i la seva estranya premonició, la convida a unir-se al grup de voluntariat que dirigeix. La presència de la Holly sembla que aporta tranquil·litat, calidesa i esperança a aquells amb què es troba. Però aviat, la gent comença a buscar la Holly i la seva energia catàrtica, exigint cada cop més a la noia. Nota: la belga Fien Troch va guanyar el premi de Millor Direcció d’Orizzonti, a Venècia, el 2016, amb “Home“. Comentari del director del Festival: Una pel·lícula encara més madura sobre la incomoditat adolescent d’una noia dotada d’un estrany poder especial, una obra que juga intel·ligentment amb els codis del cinema de terror, però que al final és una pel·lícula d’amor. Enllaç: IMDB | VI: MK2.