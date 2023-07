El triangle “Challengers” / “Rivales”, de Luca Guadagnino, inaugurarà el Festival de Venècia

El director (molt sobrevalorat) de l’estimable “Call Me by Your Name”, l’italià Luca Guadagnino, inaugurarà la 80a edició de la Mostra de Venècia (30 d’agost – 9 de setembre de 2023), amb “Challengers” / “Rivales”.

Protagonitzada per la guapa i sempre un pèl freda Zendaya (“Euphoria”, “Dune”), el gran Josh O’Connor (“God’s Own Country”, “Only You”, “The Crown”, “La Chimera”) i l’estimable Riff del “West Side Story” spielberguià, l’actor Mike Faist, tots tres protagonitzen un triangle especial.

Som al món del tennis professional. Una jugadora reconvertida en entrenadora, la Tashi (Zendaya), ha transformat el seu marit, l’Art (Mike Faist) en tot un campió de Grand Slam; però ara el noi passa per hores baixes i la Tashi decideix ingressar-lo a un esdeveniment “Challenger”, de nivell baix, on, vés per on, ha de jugar contra en Patrick (Josh O’Connor), el seu ex millor amic i antic xicot de la Tashi.