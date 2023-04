Ja se sabia, ara confirmat: Pedro Almodóvar va a Canes

Ja ho havia revelat Pedro Almodóvar fa mesos i fins s’havia especulat si inauguraria la 76a edició del Festival de Canes, però avui els organitzadors del certamen ho han fet oficial mitjançant una nota en què diuen:

“Strange Way of Life”, de Pedro Almodóvar, es projectarà a la Selecció Oficial i com a estrena mundial, en presència del director i dels dos actors principals, Ethan Hawke i Pedro Pascal. Western rodat al sud d’Espanya, aquest curtmetratge és la segona experiència del cineasta en llengua angesa, després de “The Human Voice”, del 2020. Després de la projecció del film hi haurà una trobada amb Pedro Almodóvar i l’equip del film.

I, ran de la notícia oficial, Pedro Almodóvar explica: Un home travessa a cavall el desert que el separa de Bitter Creek. Va a visitar el xèrif Jake. Vint-i-cinc anys abans, el xèrif i en Silva, el criador que ve per a retrobar-se, treballaven junts com assassins a sou. En Silva el visita amb el pretext de retrobar l’amic de joventut i ho celebren, efectivament, però l’endemà al dematí, el xèrif Jake li diu que la raó del viatge no és de seguir la petja de la seva vella amistat… No n’explico més per no desvelar totes les sorpreses del guió. L’estranya manera de viure a què fa referència el títol fa al·lusió al cèlebre fado d’Amalia Rodrigues, les paraules del qual suggereixen que no hi ha existència més estranya que la que es viu donant l’esquena als propis desitjos.

A més d’Almodóvar i els protagonistes principals, acompanyaran la presentació del film els actors Anthony Vaccarello, Manu Ríos, Jason Fernández, José Condessa i George Steane.

Llarga és la relació d’Almodóvar amb el Festival de Canes. N’ha estat membre del Jurat en dues ocasions: el 1992 i el 2017 (any que el va presidir, lliurant la Palma d’Or a Ruben Östlund per “The Square“)

