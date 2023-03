Per què el western gai d’Almodóvar no inaugurarà Canes 2023?

Contràriament als intensos rumors que han circulat les darreres setmanes, ja se sap que el migmetratge “Strange Way of Life,” western gai escrit i dirigit per Pedro Almodóvar, amb Ethan Hawke (Jake), Pedro Pascal (Silva), Manu Rios, Jason Fernández, Pedro Casablanc i Sara Sálamo, no inaugurarà la 76a edició del Festival de Canes, el proper 16 de maig, perquè així ho ha declarat Thierry Fremaux, delegat general del certamen, a la revista ‘Variety’. El motiu és que no es tracta d’un llargmetratge i, per a obrir les projeccions del Festival ara és imperatiu que ho siguin. Resulta que, des de fa uns anys, una àmplia xarxa de cines de tot França projecten en directe imatges de l’arribada d’artistes i de la cerimònia inaugural i, tot seguit, la pel·lícula que també es passa al Palau dels Festivals de Canes (això explica, per cert, que en algunes edicions recents els films inaugurals hagin estat molt discutibles).

Tanmateix, es dona per fet que “Strange Way of Life,” serà a Canes (probablement en Sessió Especial), perquè el mateix Pedro Almodóvar ho ha manifestat en més d’una ocasió. I no hem de descartar que, aprofitant l’avinentesa, el Festival lliuri al manxec una Palma d’Or Honorífica.

Aquesta és la història de “Strange Way of Life,” : Després de vint-i-cinc anys, en Silva (Pedro Pascal) s’enfila al cavall i va pel desert per a visitar el seu amic, el xèrif Jake (Ethan Hawke). Celebren la trobada; però l’endemà al matí en Jake li diu que el motiu del seu viatge és no anar pel camí de la memòria de la seva amistat.

Rodat en anglès, al sud d’Espanya, a finals d’estiu de 2022, es tracta -en paraules d’Almodóvar- d’un western queer, en el sentit que tracta de dos homes que s’estimen. Els personatges reaccionen davant aquesta situació de maneres oposades. Aquesta pel·lícula parla de la masculinitat, d’una manera profunda, perquè el western és un gènere masculí. Què més us en puc dir, llevat que té molts elements del western: hi ha un pistoler, un ranxo, un xèrif… Però el que la majoria de westerns no mostren, són diàlegs entre dos homes, això mai no ha estat captat d’aquesta manera (..) Un d’ells viatja pel desert per trobar l’altre. Hi ha un enfrontament entre tots dos, però la història és sobretot íntima. Podria ser la meva resposta a “Brokeback Mountain” [-que li havien ofert a Almodóvar]. Crec que Ang Lee va fer una pel·lícula meravellosa, però mai vaig creure que em donarien total llibertat i independència per fer el que volgués. Ningú m’ho va dir mai.Em van dir: ‘Pots fer el que vulguis’, però sabia que hi havia límits.

Al mercat francès, el distribuirà Pathé, en una data encara incerta.

Aquest és el segon curtmetratge rodat en anglès per Pedro Almodóvar. El primer fou “The Human Voice“, amb Tilda Swinton, que va presentar al Festival de Venècia el 2020 -coincidint amb el Lleó Honorífic que hi va rebre-. No es pot pas dir, tanmateix, que el manxec s’hagi passat a la llengua de Shakespeare, tot i que cal recordar que es va deixar córrer el llargmetratge “A Manual for Cleaning Women”, que havia de protagonitzar Cate Blanchett.