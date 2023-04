Festival de Canes 2023: el Jurat de la Càmera d’Or

La jove actriu francesa Anaïs Demoustier presidirà el Jurat de la Càmera d’Or del 76è Festival de Canes (16-27 de maig) que distingirà una òpera prima de les que s’hagin projectat en qualsevol secció del Festival, a la Quinzena dels Cineastes o a la Setmana de la Crítica. Jurat que farà públic el seu veredicte i lliurarà la Càmera d’Or el dissabte 27 de maig, al decurs de la gala del Palmarès, al Gran Teatre Lumière.

Cinema nou en mans de la joventut: L’emoció dels començaments, la joventut com a font d’inspiració, la frescor com a força de convicció: són totes les energies que el Festival de Cannes saluda amb el lliurament de la Càmera d’Or, un trofeu que simbolitza l’eina primordial de la mirada cinematogràfica, i en escollir l’actriu Anaïs Demoustier per presidir aquest Jurat -ha dit l’organització del Festival.

Acompanyaran Anaïs Demoustier en la seva tasca, l’actor francès Raphaël Personnaz; la directora de fotografia Nathalie Durand (en representació de l’AFC – Association française des directeurs de la photographie cinématographique); el marsellès guionista i director Mikael Buch (en representació de la SRF – Société des Réalisateurs et Réalisatrices de Films); Sophie Frilley, directora executiva de Titrafilm (en representació de la FICAM – Fédération des industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia); Nicolàs Marcadé, redactor en cap de les ‘Fiches du Cinéma’ i de ‘l’Annuel du Cinéma’ (en representació de SFCC – Syndicat français de la critique de films).

Crèdits fotogràfics.

Foto de l’apunt: Anaïs Demoustier © Rudy Marmet

En aquesta pàgina i per ordre: Raphaël Personaz © Joe Maher / Getty; Nathalie Durand © DR; Mikael Buch © DR; Sophie Frilley © DR; Nicolas Marcadé © DR.