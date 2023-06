Woodrow Wilson, Hillary Clinton i el GOI Català:

Amb motiu d’aquell dia que la Clinton va venir a Catalunya sense saber on era, o pitjor encara, amagant la realitat nacional de Catalunya, tot desviant-se de la cura i consideració que tradicionalment té el Departament d’Estat dels EUA, per a la Catalunya sencera i pels països en conflicte per causa de la defensa i passió per la llibertat, vaig fer el següent comentari a la ressenya d’aquella visita que en va fer Vilaweb:

“Aquesta ex primera dana dels EUA i després candidata republicana contrincant de Trump, era a Catalunya i sembla que no ho sabia o no ho volia saber.

La política del Departament d’estat dels EEUU referent a Pobles com el nostre és ben diferent a l’actitud d’aquesta possible presidenta fracassada. Rica, perquè deu haver rebut un bon pessic de diners per dir fora de lloc coses que tots ja sabíem i callar-ne d’altres d’essencials.

Personalment vaig quedar parat quan en motiu de la commemoració dels 14 punts de Woodrow Wilson per a l’autodeterminació dels Pobles, vaig adonar-me que en una Web relacionada a l’Estat de Texas hi apareixia el concepte del GOI, no sé si es tractava d’una ressenya molt antiga en la que s’haurien inspirat recentment els jutges europeus o es tracta d’una actualització d’aquella Web inspirada en l’actual cas del Grup Objectivament Identificable catalá.

Oblidem la Clinton, no pas el seu marit que va tenir l’encert d’obsequiar-nos amb una màxima que massa sovint oblidem:

“El món serà català o talibà” i esforcem-nos per alliberar el nostre Poble i així anar desbancant tots els talibans de l’Aganistant i també de l’espanyistan.

Així, doncs, catalanes i catalans, visquem la Llengua, visquem la Nació sencera i visquem la incipient República Catalana Independent, són indestriables.”

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Voler i doldre:

