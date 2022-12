Lleials al Mandat de l’1-O, perssistim!

Preparem la Conferència Nacional de l’independentisme, intentem coordinar el MxI, Moviment per la Independència, moviment i Plana Major de l’enxarxat al territori.

La falsa Taula de Diàleg mai ha tingut sentit ni cap eficàcia, sols ha sigut una excusa d’ER per sortir-se amb la seva, el seu miser i ridícul poder, per enfonsar Catalunya sota la bota enemiga i espoliadora, per blanquejar espaÑa i intentar destruir i silenciar el Mandat del Poble Català del Primer d’Octubre i la conseqüent Declaració Unilateral d’independència del 27 d’octubre de 2017.

No fem tants escarafalls pel que diguin i facin els traïdors de Catalunya i el seu amic espanyol, que malden per endinsar-nos en la misèria i la submissió continua.

Mantinguem-nos ferms i lleials al Mandat que ens vam atorgar l’octubre del 2017: Edificar la ja incipient República Catalana Independent. No titubegen de cap manera.

Visquem la Llengua, visquem la Nació -considerem-la sencera-, visquem la Independència, lluny de tot el que sigui espaÑa. Totes tres, llengua, nació i independència són indestriables i absolutament necessàries per a la plenitud i el futur dels catalans i de Catalunya.

Descolonitzem-nos !

No ens rendim, perssistim!

Visqui Catalunya Lliure!

Morí el mal govern!

No votem mai més aquesta ER, llevat dels que es vulguin enfonsar en la misèria i la supeditació.

Censem-nos al CdR, concretem llistes cíviques per preparar la Conferència Nacional de l’independentisme del proper 2023 i la possible Llista Cívica (Via Bàltica) per a les següents eleccions al Parlament de Catalunya.

No hem de fer por als partits incapaços de defensar Catalunya i la Llengua Catalana sinó que els hem de desbancar! Els hem de foragitar dels escons que ocupen!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Mandat de l’1-O: Edificar la República Catalana Independent.

Visquem la Llengua, la Nació i la Independència, són indestriables!

Jordi Martí

26.12.2022 | 12:20

Per viure en català cal parlar català, arreu i amb tothom, amb cordialitat i pedagogia. El mateix impuls que sentim nosaltres per canviar de llengua, l’acabaran sentitn els qui no parlen català encara.

Què fa un castellanoparlant normalment? Parlar castellà arreu i amb tothom sense cap problema, oi? Aprenguem-ne, doncs.

