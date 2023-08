Càpsula d’Estiu 2023 i moltes compres

Aquest estiu s’ha caracteritzat per moltíssimes compres noves.

Primer, he revisat la càpsula d’estiu, la roba més calurosa. Buscant les peces que necessitava, de vegades ha segut fàcil i altres les he hagut d’arreglar: vestits fesquets, shorts de lyocell, una gorra que no done calor, banyadors d’aquagym d’auela i xancles amb pont per als meus peus plans.

I després de tot açò, una altra vegada de compres a la Gran Bretanya. El clima no era el que m’esperava per a les vacances, així que morta de fred i arrastrant una maleta plena de vestits d’estiu, van haver encara més compres. Tot el treball de la consciència ecològica ha anat per la finestra. O no?

Potser no del tot. Espere que tenir l’armari digitalitzat, clars els meus colors per estacions, i el que duc còmoda (estil), m’haja ajudat a que les decisions que he de prendre molt ràpidament tinguen una base lògica i no impulsiva.

Per exemple, bàsics imprescindibles que no tenia. Els meus vaquers blaus estaven molt gastats i en skinny, un tall molt passat de moda ja. Me n’he comprat uns rectes i de cintura alta. Tampoc tenia cap plomes finet de color gris clar, el meu color bàsic en qualsevol estació. Ni calcetins grisos, que ja era hora.

Després em calia roba abrigada d’estiu aprofitable quan fa fred. He apostat pel blanc, un color clar que gaste a l’estiu però també a l’hivern. De pas, renyonera (crescent bag) i sabatilles que aguantaren la plutja

Seguidament, algunes capes intermiges en blau marí que puga fer servir en primavera. Samarreta coll de barco, gersei geomètric i un forro polar

Finalment, alguns capricis britànics de cara a la tardor: Una samarreta de truffleshuffle, una de màniga llarga de ratlles perquè stripe reasons i una biker d’una charity.

Provaran bones inversions? Ho veurem en les properes estacions…