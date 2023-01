Càpsula d’hivern 2023

Tercer hivern de càpsula. Quines ganes de dur blau que tenia!

M’agrada com el canvi de càpsula marca ara el pas del temps per a mi. Els colors que duc reflexen a la meua manera d’entendre les estacions, i de repent, la roba té tot el sentit i en canvi la moda ben poc.

Què hi ha de “nou” aquest hivern? Docs no gaire, perquè tinc pràcticament tot el que necessitava. Una samarreta de màniga llarga nova, tres de Vinted, un gersei de Humana, un altre gersei heretat i un tercer del carrer (desinfectat ès clar!). Tinc clar quin és el meu estil, què encaixa i què no. Vida senzilla, i zero maldecaps.