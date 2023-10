Solidaritat amb els jueus nostrats i els d’arreu del món

L’atac dels jihadistes palestins contra Israel iniciat dissabte passat ha estat rebut a Catalunya majoritàriament amb mostres d’inhibició, com va succeir fa dos anys arran de l’agressió de Rússia contra Ucraïna, o enguany amb la dissort dels armenis a mans dels azerís. Com si Israel, Armènia i Ucraïna no fossin pobles víctimes de genocidis antics i presents i no mereixessin el sentiment humanitari de solidaritat reservat exclusivament als palestins. Els fets d’Israel repercuteixen immediatament sobre els jueus d’arreu del món, estiguin o no d’acord amb el actes del govern de l’estat hebreu, atacar-los pel sol fet de ser jueus se’n diu antisemitisme (modernament també antisionisme).

El palestinisme mític que predomina socialment i políticament a Catalunya neutralitza les crítiques a les atrocitats de Hamàs, excusades sempre mediàticament per la culpabilització originària de l’estat-apartheid israelià. Hom ignora volgudament que la jueva és la població originària de l’actual Israel, on al llarg dels segles hi ha perviscut en posició minoritària, i que va renèixer allí abans que el sionisme europeu en promogués el retorn a les arrels. Com feren altres nacionslismes europeus a la mateixa època, res a veure doncs, amb el colonialisme occidental al tercer món. Cal llegir un historiador eminent com Georges Bensoussan per assabentar-se’n.

La incomprensió volguda, la insensibilitat impostada, la indiferència envers uns dissortats i llunyans jueus expliquen el fet impropi d’un país civilitzat i democràtic de no sortir al carrer en suport a les persones que pel sol fet de ser jueves han de viure permanentment amenaçades, no solament a Israel, sinó a Europa i concretament a Catalunya. Els centres de culte jueu i les seus d’entitats jueves i d’amistat amb Israel han de ser protegides dels actes antisemites de més o menys intensitat que són diaris arreu d’Occident. Res de similar passa respecte dels centres pro-palestins i els seus portaveus.

Quines veus s’han alçat des de l’antisionisme institucionalitzat i transversal per denunciar els propòsits -i els fets- genocides comesos en nom de la causa palestina ? Què n’han dit les comunitats musulmanes instal·lades -que no pas integrades- al nostre país ? El silenci còmplice amb el jihadisme palestí deixa clarament entendre que, si els palestins han sigut capaços de massacrar els jueus de manera tan bàrbara i exibicionista (celebrant-ho amb cants i pastissos als carrers arreu del món àrab) és perquè el seu odi neix d’un dolor incommensurale que hom no gosa criticar. Els mitjans nostrats van plens d’opinadors que cerquen frenèticament trobar «excuses» pels botxins, al·legant que Gaza és una presó on Israel catiga col·lectivament tota la població (obviant que Hamàs no permet corredors humanitaris per evacuar la gent que en vol escapar).

De Catalunya estant poca gent té l’alçada moral de preguntar-se com fan els israelians, com combatre un enemic inhumà sense perdre alhora la pròpia humanitat ? Quan hom viu en democràcia, i a més aspirant a encarnar uns valors que miren de situar la moral política i l’ètica col·lectiva com a signe distintiu d’un poble que ha superat gràcies ells el pitjor genocidi de la història, com vèncer els nous genocides sense situar-se al seu nivell ? No hi ha resposta certa a priori. Només puc recomanar la lectura d’aqueix article de Laurent Sagalovitsch, publicat avui a Slate.fr, Comment répondre à la barbarie sans sombrer avec elle?

Catalunya desolidaritzant-se dels conciutadans jueus (fins i tot negant-los-hi aqueixa condició com l’infame antisemita Benet Salellas) , exculpa no només el jihadisme palestí sinó que també l’autòcton (com ja es va veure a Ripoll) i deixa el camp obert a la interiorització d’un conflicte civilitzacional de l’islamisme contra les societats obertes occidentals. El palestinisme ha esdevingut una mena de “lluita compartida” on convergeixen totes les tendències totalitàries, del wokisme a l’anticapitalisme més radical, com repetidament adverteix el politòleg francès Pierre-André Taguieff. Arreu d’Europa els governs, com l’alemany i el francès, han hagut de recórrer a la prohibició de manifestacions pro-palestines que emparant-se en la llibertat d’expressió de fet són actes de suport al jihadisme. A Catalunya, una aparent tolerància ho permet tot contra Israel i els jueus catalans, com han denunciat repetidament les comunitats nostrades. És hora de la solidaritat amb els jueus i els palestins que vulguin la pau, però també de plantar cara al jihadisme.