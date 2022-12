Pierre-André Taguieff: Réflexions sur la dernière vague antijuive. Antisionisme radical et islamisme

Avui, Tribune Juive publica aqueix avançament editorial: Texte à paraître en décembre 2022 dans un ouvrage collectif publié en hommage à Sarah Halimi, sous la direction de Haïm Korsia et Michel Gad Wolkowicz : Celle qui murmurait à l’oreille des enfants. Dans son ouvrage L’Antisémitisme, collection Que sais-je ?, paru en octobre 2022, Pierre-André Taguieff, fait le tour de toutes les judéophobies pour montrer en quoi elles se fondent sur des rationalisations a posteriori destinées à légitimer des aversions, des peurs et des passions injustifiables.

“En France, depuis le début des années 2000, des Juifs sont assassinés en tant que juifs. Ces meurtres ne sont pas commis par des extrémistes de gauche ou de droite, mais par de jeunes musulmans, souvent des délinquants ou d’ex-délinquants, se réclamant de l’islam, qu’ils soient ou non des jihadistes en mission – comme Mohamed Merah ou Amedy Coulibaly. Rappelons le cas de Sébastien Sellam, DJ âgé de 23 ans, massacré le 20 novembre 2003 par Adel Amastaibou, qui déclare aussitôt après le meurtre : « J’ai tué un Juif ! J’irai au paradis », et précise ensuite aux policiers : « C’est Allah qui le voulait ». Rappelons le massacre commis le 19 mars 2012 dans l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse par Mohamed Merah qui, en assassinant des enfants juifs, a déclaré vouloir « venger les enfants palestiniens ». Rappelons les quatre victimes juives de la folie meurtrière d’Amedy Coulibaly dans l’épicerie « Hyper Cacher » à Paris, le 9 janvier 2015, le tueur ayant déclaré qu’il voulait « venger ses frères musulmans », et plus précisément les « musulmans opprimés », notamment « en Palestine ». Rappelons que Sarah Halimi (65 ans) fut torturée pendant plus d’une heure dans sa chambre, puis défenestrée par l’islamiste Kobili Traoré (27 ans), d’origine malienne, dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, à Belleville. Pendant qu’il massacrait sa victime juive à coups de poing, Traoré hurlait « Allaou akbar », traitait sa victime juive de « Sheitan » (« démon », en arabe) et récitait des sourates du Coran. Rappelons enfin l’assassinat de Mireille Knoll, âgée de 85 ans, malade et handicapée, dont le corps a été découvert chez elle, à Paris, dans la soirée du 23 mars 2018, lardé de onze coups de couteau et en partie brûlé. Le meurtrier de cette rescapée de la Shoah est encore un jeune délinquant musulman, Yacine Mihoub (28 ans), qui, selon son comparse, aurait crié « Allahou akbar » en poignardant sa victime. Il faut y voir les indices les plus récents d’un grand phénomène idéologique observable depuis les années 1960 : l’islamisation progressive des représentations et des passions antijuives à travers l’islamisation de la « cause palestinienne », érigée en « cause universelle ».

On observe parallèlement le rôle déterminant d’Internet et des réseaux sociaux dans l’intensification, l’accessibilité croissante et la globalisation des incitations à la haine et à la violence contre les Juifs. Les prédicateurs islamistes médiatiques, tel Hassan Inquioussen, sont au premier rang dans ces opérations d’endoctrinement et de propagande. Or, face à cette flambée antijuive multiforme et persistante, la mobilisation des citoyens français a pu paraître aussi faible que timide. Alors même que d’excellents travaux universitaires et des enquêtes sérieuses ont été consacrés au phénomène, les pouvoirs publics réagissent avec un temps de retard. Tout se passe comme si, confrontée à cette vague antijuive ponctuée par des attaques terroristes, la société française ne voulait rien voir ni savoir. L’indifférence à la propagande et à la violence antijuives se rencontre notamment à l’extrême gauche et dans les milieux antiracistes qui privilégient la lutte contre « l’islamophobie » en présupposant que l’antisémitisme est une chose du passé. De nombreuses études critiques ont montré comment, avec la banalisation d’Internet entre le milieu des années 1990 et la fin des années 2000, s’est produite une grande transformation des discours de propagande structurés par des thèmes d’accusation visant les Juifs.

Désormais, en France comme dans la plupart des démocraties occidentales, les producteurs, les entrepreneurs et les propagateurs du discours antijuif globalisé forment trois groupes relativement distincts, mais nullement clos sur eux-mêmes : l’extrême droite plurielle, l’extrême gauche anticapitaliste et la nébuleuse islamiste (Frères musulmans, salafistes, jihadistes). Des ponts sont jetés entre certaines mouvances d’extrême droite et certains courants de l’islamisme, leur ennemi commun étant un « sionisme mondial » fantasmé. Le site de l’association Égalité et réconciliation d’Alain Soral en offre une frappante illustration. Des convergences ou des alliances sont également observables entre milieux d’extrême gauche et milieux islamistes, notamment sur la base d’un antisionisme radical, niant le droit à l’existence de l’État d’Israël. En témoignent par exemple les islamo-gauchistes du Parti des Indigènes de la République, ainsi que de nombreux réseaux qui se réclament de la « pensée décoloniale ». Si le mythe du « complot sioniste mondial » est l’objet de croyance le mieux partagé par les trois principales populations antijuives, le négationnisme joue parallèlement le rôle d’un drapeau et d’un signe de ralliement pour la plupart des courants judéophobes. Mais, encore une fois, seuls des musulmans endoctrinés par des prédicateurs islamistes passent à l’acte et deviennent des tueurs de Juifs.

Après la Seconde Guerre mondiale et le grand massacre nazi des Juifs d’Europe, nombreux sont ceux qui ont cru que la page de l’antisémitisme était tournée. Il n’en est rien. Les trois grands mythes antijuifs, celui du complot juif mondial, celui du Juif meurtrier rituel et celui du Juif riche, reformulés de diverses manières, hantent toujours l’imaginaire social et se traduisent par la circulation de stéréotypes criminalisants dans les nouveaux discours antijuifs prenant pour cibles privilégiées Israël, le « sionisme » et les « sionistes », ces derniers étant stigmatisés comme « racistes », comploteurs, manipulateurs et sanguinaires. La métamorphose des composantes de ces mythes est toujours en cours, faisant surgir un nouveau paysage antijuif international dont l’évolution est largement due à l’importance croissante des réseaux sociaux dans le processus de formation de l’opinion ainsi que dans la transmission des représentations et des croyances. La globalisation des accusations antijuives favorise autant la circulation à grande vitesse des rumeurs, des légendes et des « fake news » que leur adaptation à divers publics, selon les objectifs des propagandistes.

L’hostilité moderne et contemporaine envers les Juifs présuppose que ces derniers sont puissants et solidaires, que leur puissance est liée à l’argent, qu’ils forment un groupe caractérisé par son ubiquité et qu’ils exercent une influence illégitime et maléfique sur la marche du monde. C’est en tant que tels qu’ils suscitent méfiance, haine ou peur, et non pas une simple agressivité. Il faut noter cependant que, depuis environ 140 ans, quelles que soient les passions dont elles dérivent, toutes les formes de l’hostilité ou de l’aversion envers les Juifs sont caractérisées comme « antisémites », alors qu’elles devraient être qualifiées, d’une façon plus claire, d’« antijuives » ou de « judéophobes ». Ce dernier qualificatif combine les références à la haine et à la peur, sur le modèle du néologisme « xénophobe » (1903), qui signifie « hostile aux étrangers, à ce qui vient de l’étranger ». Les peurs se colorent de haine : point de « phóbos » (peur) sans « mîsos » (haine), comme dans la xénophobie ou la misoxénie faisant de l’étranger un objet de peur et de haine mêlées. Les peurs se traduisent souvent par des haines qui les fixent sur des ennemis.

L’hostilité envers les étrangers, dite xénophobie, se compose principalement de haine et de crainte : le sens étymologique du suffixe « phobie » ne doit pas empêcher d’y comprendre la haine. Il en va de même pour l’hostilité envers les Juifs, dite judéophobie, qui se traduit par un jeu de passions dans lequel prévalent la haine et la peur, indissociables. Pour désigner cette haine mêlée de crainte dont les Juifs sont la cible, j’ai forgé le néologisme « judéomisie ». Vus par leurs ennemis, les Juifs constituent une menace contre laquelle il convient de se défendre : « Le Juif », c’est l’ennemi. Il s’ensuit qu’il est légitime de haïr les Juifs, qui sont supposés « nous » haïr. Ce mode de légitimation récurrent de la haine des Juifs constitue le premier des grands récits antijuifs, fondé sur l’accusation de « haine du genre humain », dont dérive le stéréotype de la « cruauté juive ». C’est ainsi qu’au début du IIe siècle après J.-C., Tacite impute aux Juifs une haine hostile (hostile odium) à l’endroit des autres peuples (adversus omnes).

Depuis plus de deux siècles, la figure répulsive par excellence du Juif est celle d’une puissance internationale criminelle qui complote contre le genre humain. On la trouve au centre des Protocoles des Sages de Sion, ce célèbre faux antijuif qui, fabriqué au début du XXe siècle, fournit une sorte de résumé de la vision conspirationniste du Juif, laquelle s’était largement diffusée durant les trente dernières années du XIXe siècle en Europe. Encore faut-il ne pas négliger le fait que les Protocoles visent deux cibles : d’une part, les francs-maçons, supposés dirigés ou manipulés par les Juifs, et, d’autre part, les « sionistes », fantasmés comme les représentants de la puissance juive internationale dont l’objectif est de dominer le monde, pour instaurer un gouvernement juif mondial. On doit souligner le fait que la première publication des Protocoles, fin août 1903, par Krouchevan, l’organisateur du pogrom de Kichinev (21 avril 1903), suivait de peu l’ouverture, le 23 août de la même année, du 6e Congrès sioniste, tenu à Bâle. Publié dans une version courte dans le journal Znamia (« Le Drapeau ») sous le titre Programme de la conquête du monde par les Juifs, le document, structuré en 22 séances, est présenté par le « traducteur » comme étant les « Protocoles des séances de l’Union [ou de l’Alliance] mondiale des francs-maçons et des Sages de Sion ». Il s’agissait de laisser entendre que le document provenait de la direction du mouvement sioniste. Il s’ensuit que les Protocoles constituent un document censé révéler les secrets des « sionistes », ces derniers, créatures chimériques, n’ayant rien à voir avec les sionistes réels qui, comme on le sait, se définissent fondamentalement par leur engagement dans le mouvement de libération du peuple juif, impliquant la création d’un État pour les Juifs. Les Protocoles constituent un texte antisioniste majeur, tant par leurs visées originelles que par leurs usages politiques ultérieurs.

Parmi les formes dérivées de ces récits accusatoires, qui prolifèrent notamment dans des contextes de crise sanitaire, on trouve des énoncés selon lesquels « les Juifs » auraient créé le virus du SIDA, le virus H1N1 (responsable de la grippe A) ou le coronavirus Covid-19 pour réaliser tel ou tel objectif criminel. Il en va ainsi de l’accusation, lancée le 26 février 2020 au moment de l’épidémie de coronavirus, par un « analyste politique » irakien, Muhammad Sadeq al-Hashemi : « Le coronavirus est un complot juif américain financé par Rothschild pour réduire la population mondiale. » Il y a là une condensation de quatre stéréotypes antijuifs majeurs : les Juifs sont riches, puissants, conspirateurs et criminels. Ils sont capables de créer et de propager un « tueur de masse » tel qu’un virus.

En France comme dans d’autres démocraties occidentales, nombreux sont ceux, parmi les élites intellectuelles et politiques, le regard fixé autant sur l’« islamophobie » que sur les nouvelles mobilisations nationalistes dites « d’extrême droite » ou « populistes », ont largement ignoré, négligé ou sous-estimé l’islamisme radical, en même temps qu’ils détournaient le regard de la dernière vague antijuive qui, commencée à l’automne 2000, est portée principalement par la propagande islamiste et ses relais politico-culturels. Ce qui fait écran, c’est l’idée fausse selon laquelle la haine des Juifs serait exclusivement fixée à « l’extrême droite » (néofasciste, néonazie, etc.) ou localisée dans les milieux « réactionnaires », par exemple chez les catholiques traditionalistes, ou encore dans les mouvances nationalistes.

Depuis les années 1950, dans la période postnazie, on a donc assisté à la lente réinvention d’une vision antijuive du monde. La rediabolisation des Juifs s’est opérée principalement sur la base de la diabolisation d’Israël et du « sionisme », fantasmé comme « sionisme mondial », puissance occulte censée diriger la marche du monde. Cette diabolisation complotiste est diffusée par un grand récit qui se présente comme un savoir qui éclaire et qui sauve, c’est-à-dire une gnose. Chez les Modernes, cette gnose consiste à offrir une nouvelle clé de l’histoire. L’antisionisme gnostique est au cœur ce que j’ai appelé en 1989 la « nouvelle judéophobie », et qui est aussi bien une nouvelle « judéomisie ». Cette réinvention n’est pas réductible à un recyclage des traditionnels schèmes d’accusation visant les Juifs, empruntés au corpus antijuif européen, qu’ils relèvent de la judéophobie antique, de l’antijudaïsme chrétien médiéval, de la judéophobie moderne antichrétienne (Voltaire, d’Holbach), de la judéophobie anticapitaliste (socialiste et révolutionnaire), de l’antisémitisme d’État des milieux nationalistes ou de l’antisémitisme raciste et exterminateur de type hitlérien. Elle s’opère sur de nouvelles bases idéologiques, dont certaines sont étrangères à l’héritage antijuif occidental et puisent dans la culture musulmane.

Mais il ne faut pas sous-estimer l’importance du négationnisme tel qu’il s’est développé à partir des écrits de Maurice Bardèche et de Paul Rassinier publiés entre 1948 et 1950, avant d’être largement diffusé par Robert Faurisson à partir du milieu des années 1970. Désormais, la thématique négationniste, fondée sur le dogme de l’inexistence des chambres à gaz homicides et la négation du génocide nazi des Juifs d’Europe, joue le rôle d’un drapeau et d’un signe de ralliement pour la plupart des courants antijuifs, qu’ils soient d’extrême droite, d’ultragauche ou d’obédience islamiste. Elle permet d’accuser mensongèrement les Juifs ou les « sionistes » de mensonge.

S’il est vrai que les passions antijuives se sont mondialisées, c’est avant tout parce qu’elles se sont islamisées. Avec cette transformation, impliquant une refonte doctrinale en même temps qu’un déplacement du principal foyer de l’hostilité antijuive, s’est opéré un « retour à la théologie comme justification, puis comme source de la haine des Juifs », comme l’a noté l’historienne Rivka Yadlin. Il s’agit désormais d’une théologie non plus chrétienne mais musulmane. Pour comprendre la récente vague judéophobe mondiale, il faut commencer par reconnaître cette matrice théologico-politique islamique. C’est principalement sur cette nouvelle base politico-culturelle que s’accomplit et se légitime désormais la démonisation des Juifs.

À l’islamisation de la judéophobie s’ajoutent la criminalisation des « sionistes », voire leur nazification, et le retournement contre les Juifs de la rhétorique antiraciste. Dans et par la propagande « antisioniste », l’État d’Israël est diabolisé en tant qu’« État d’apartheid » ou « raciste » et l’amalgame polémique « sionisme = racisme » est devenu un lieu commun. L’antisionisme radical représente la plus récente forme historique prise par la haine des Juifs. Son objectif est de légitimer la destruction d’Israël C’est ainsi que la haine idéologisée envers les Juifs a été globalisée. Mais il faut souligner la spécificité de l’antisionisme radical : l’État d’Israël est critiqué et condamné non pas pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est. C’est la définition même du racisme. Il faut donc combattre l’antisionisme radical comme une forme de racisme, d’autant plus redoutable qu’elle n’est pas reconnue d’une façon consensuelle.

Contrairement à une idée reçue, la haine antijuive qui explose dans les réseaux sociaux – qu’il faudrait dire asociaux, voire antisociaux – ne dérive pas de la simple intolérance, attitude ethnocentrique universellement observable. Elle est inséparable d’une passion d’accuser, de dénigrer, de salir et de diaboliser qui confine au délire, et prend la figure d’un récit mythologique d’inspiration complotiste, qui constitue une nouvelle démonologie. Elle possède donc une dimension pathologique. La haine attire et attise la haine, elle est pour ainsi dire contagieuse. Encore faut-il ne pas oublier les représentations et les croyances associées, qui se propagent selon divers mécanismes mis en évidence par la psychologie sociale. D’abord les cascades informationnelles, fondées sur la propension des individus humains à prendre en compte ce que disent ou font les autres, ce qui favorise le ralliement à l’opinion majoritaire. Les initiateurs d’un message attractif sont suivis par une série indéfinie d’imitateurs qui le propagent. Ensuite, la polarisation de groupe, fondée sur la radicalisation ou l’extrémisation des opinions au sein d’un groupe de discussion. À ces mécanismes s’ajoutent divers biais cognitifs, à commencer par le biais de confirmation d’hypothèse et celui de disponibilité, le premier nous incitant à chercher ou retenir les informations confirmant nos convictions et à écarter les autres, le second consistant à privilégier et à surestimer les informations immédiatement disponibles à la mémoire, à s’en tenir aux faits qui nous viennent le plus facilement à l’esprit ou aux données qui circulent sur les réseaux sociaux que nous fréquentons habituellement.

Derrière les dénonciations et les accusations qui se répandent par un effet « boule de neige », et qui se présentent souvent sous les couleurs de la critique des « vérités officielles » et de la démystification, on discerne une totale indifférence à la vérité des faits et une passion du faux, voire un goût du mensonge. Le relativisme cognitif autorise ce mélange du vrai et faux qui, selon le mot de Paul Valéry, est « pire le faux ». Au sein du cyberespace, on observe en même temps un auto-accroissement des passions négatives, faisant du village global un espace de guerre civile discursive sans frontières intérieures. En témoigne cette montée aux extrêmes qu’on rencontre dans les échanges sur Internet : sur Twitter notamment, les propos diffamatoires, les dénonciations calomnieuses, les injures et les menaces se reproduisent à l’infini, comme par l’effet d’une rivalité mimétique suscitant un mutuel renforcement. Cette synergie dans l’expression de la haine et de la volonté de nuire suscite quelque chose comme une incitation permanente à la violence.

Depuis la fin du XXe siècle, les Juifs sont traités une nouvelle fois, sur des bases idéologiques et rhétoriques en partie inédites, comme des ennemis du genre humain auxquels on tend à imputer les événements jugés négatifs. Face à ces accusations mensongères diffusées par divers canaux de propagande, il importe de ne pas baisser la garde, en dénonçant l’indifférence et la fuite dans le confort idéologique offert par les « rassuristes » de toute obédience, qui ne cessent d’affirmer que les passions antijuives ne sont plus que des survivances vouées à une prochaine disparition. Comme l’a noté René Girard, « vouloir rassurer, c’est toujours contribuer au pire ». Certes, l’indignation morale ne suffit pas, mais elle doit accompagner le nécessaire travail d’analyse critique de la dernière vague antijuive alimentée autant par les divers courants de l’islamisme que par les mouvances d’extrême gauche professant un antisionisme démonologique et éradicateur. Sans une forte impulsion morale, la pensée critique peut convaincre une poignée d’intellectuels mais non pas mobiliser les esprits et les inciter à s’engager dans un combat aussi difficile qu’incertain”.