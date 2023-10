Amb Ucraïna, Armènia i Israel

Aqueixos tres pobles tenen en comú el trauma col·lectiu d’haver estat víctimes de genocidi durant el segle XX: el ucraïnesos a mans dels soviètics, el armenis a càrrec de l’islamisme otomà i els jueus exterminats arreu d’Europa pels nazis i els seus col·laboradors. Ara, a començament del segle XX, tornen a ser objecte dels mateixos propòsits genocides per part dels hereus dels seus botxins: ara és el règim tardocomunista de Putin, l’autocràcia azerí i el jihadisme palestí.

Les tres guerres en curs a Ucraïna, Armènia i Israel presenten característiques ancestrals executades amb teconologies modernes però, com les del segle passat, afecten massivament la població civil, cerquen l’ocupació del territori d’ucraïnesos, armenis i jueus i els botxins odien l’esperit democràtic que anima tres estats que s’inspiren en els valors de les societats obertes occidentals.

De Catalunya estant, hi ha poc suport a la causa ucraïnesa, nul comprensió pel que fa a l’armènia i animadversió -mediàtica i política- generalitzada contra Israel. Hom és incapaç de comprendre que són tres pobles que lluiten per la seva supervivència nacional, les elits nostrades fan veure que són tres casos que no tenen res a veure amb Catalunya, ocultant així la pròpia situació d’amenaça existencial que pesa sobre la nació catalana a mans del supremacisme espanyol l’integrisme francès.