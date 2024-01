Operació Espases de Ferro: els primers tres mesos de guerra vistos de Catalunya estant

Fa més de tres mesos que ha començat l’Operació Espases de Ferro de les Forces de Defensa d’Israel en resposta a la massacre perpetrada pel jihadisme palestí el proppassat 7 d’octubre, he anat seguint diàriament els esdeveniments en contacte amb els amics residents a Israel, estant jo a Catalunya i també tres setmanes a Corea. Aqueixes són les meves percepcions al moment actual del conflicte:

La primera, resulta frapant que un país -el nostre- que és incapaç de lluitar per la pròpia independència s’inhibeixi de la guerra que ha de suportar el poble d’Ucraïna i es decanti abraonadament en contra d’Israel en un conflicte sobre el qual hom n’ignora deliberadament les causes i les conseqüències. A Catalunya campa impunement un pacifisme abstracte i estèril, irrellevant més enllà de l’alienació de la població autòctona, que ofusca la percepció real del que suposa viure en estat de guerra.

He estat tres setmanes a Corea, un país resilient davant les amenaces constants del règim comunista que ocupa la part nord de la nació, i que -essent-ne conscient de la gravetat- avança en llibertat i prosperitat. Corea del Nord és un aliat declarat de Rússia, Iran i Hamàs, perquè sintonitza amb el tipus d’estat totalitari que plegats propugnen en detriment de les societats obertes occidentals. Els dirigents polítics i els mitjans de comunicació de Corea del Sud reflecteixen aqueixes conviccions.

L’ambient social que he percebut allà contrasta amb el pànic generalitzat i soterrat (entre els mentiders i mesells que figura ens lideren) a un conflicte real per la causa nacional catalana que s’emmascara rere el rebuig absolut a la guerra (com si així se n’evitessin) i l’adopció d’un victimisme malaltís que empatitza amb el palestinisme mític que s’ha globalitzat monopolitzant aqueix rol.

La segona, la facilitat amb la que s’ha divulgat per mitjans públics (TV3) i privats (Vilaweb) un relat que inverteix els termes reals del conflicte àrabs-israelià: la consigna “del riu al mar” no respon a cap nació palestina pre-existent, l’apel·lació a la tercera intifada és la legitimació del genocidi contra els jueus d’arreu, Israel no és un estat colonial sinó l’evolució de la comunitat jueva autòctona que la component àrab no ha volgut fer, i l’acusació d’apartheid i genocidi contra Israel és la projecció inversa dels propòsits dels totalitarismes que en propugnen la “solució final” definitiva.

La tercera, la inconsciència -derivada de la pròpia insignificància catalana- dels conflictes globals que marquen el segle XXI, de l‘eix totalitari Iran-Rússia-Xina contra Occident, és a dir, Israel, Ucraïna i Taiwan. Els amics jueus, ucraïnesos i coreans (no conec taiwanesos) amb qui mantinc realació són conscients del context històric i polític en el que els respectius països estan immersos, quin contrast amb la banalitat i l’estultícia que percebo majoritàriament al meu voltant. Les guerres contra Israel i contra Ucraïna duraran anys, i comportaran un costos humans immensos, mentre que els catalans no som conscients que lluiten per defensar-nos.

La quarta, concretada en el cas d’Israel, la guerra a Gaza durarà tot aqueix anys com a mínim, perquè no és possible una victòria militar clara contra un enemic com Hamàs que és ideològicament hegemònic entre la població palestina. La perpetuació de les hostilitats i la seva extensió al Líban són desitjables per l’eix jihadista/iranià i difícilment suportables per Israel, pressionat per un context internacional majoritàriament advers. Però de la persistència i la cohesió de la ciutadania israeliana en depèn la seva subsistència immediata i la nostra a mig termini.