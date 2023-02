Josep Torras i Bages: breus indicacions sobre l’esperit de l’escola jurídica catalana

Avui fa cent set anys de la mort de Josep Torras i Bages (1846-1916), bisbe de Vic i eminent intel·lectual, conegut sobretot per l’obra “La tradició catalana” (1913), un text de referència per tothom que s’interessi pel pensament nacional català. Ell mateix afirma: “rebutjar l’existència de l’esperit nacional és meysprear la nació, és destruir la història, la literatura i la filosofia d’un poble, i fins sa legislació ” (pàgina 31, de l’edició d’Editorial Selecta, 1966) i conclou, “si l’eperit de la pàtria viu, tindrem pàtria; si mor, morirà ella mateixa” (pàgina 33).

Analitza les tendències reconstructives de la nació catalana: la dels poetes, la dels arqueòlegs i la dels legistes. Cal parar compte en la seva concepció del dret autòcton al qual dedica el capítol VIIè: “Les lleis són la defensa de la pàtria, les formes de l’estructura de son cos vivent; qui amb violència les toca ataca la vida social, per la qual cosa, llengua i lleis formen part de l’existència personal de la nació (pàgina 33). L’escola jurídica “és la més esplèndida manifestació del caràcter nacional i la demostració més tangible del tremp de l’esperit català” (pàagina 386). I en destaca aqueixa singularitat: “en establir com a supletori del nostre dret civil el bon sentit i la raó natural, no es feia altra cosa que aplicar al dret civil la regla d’interpretació que els doctors escolàstics anomenaven epiqueia, i que consisteix a estendre la llei escrita fins a aquells casos que en realitat no conté, més que per raó d’equitat deu emparar” (pàgina 386).