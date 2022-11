Telegrama urgent stop diguem prou stop.

Un parenostre i un telegrama:

Un parenostre d’una aliatge tipogràfic d’estany i plom. I un telegrama urgent: la pendent ferroviària provocada per la independència imparable de Catalunya!

He llegit amb atenció i sorpresa aquest escrit d’en Vicent Partal, ja que d’entrada he passat per sobre del títol sense entendre’l ni parar-hi atenció. Un cop dins de l’article m’he trobat amb dos valors (o quatre) que per a mi són importants, el primer “l’Arameu” la llengua maternal de Jesús, el Messies segons les comunitats cristianes, llengua vernacle d’aquelles comunitats de Betlem i Natzaret. Un altre d’aquests quatre valors que esmento és la realitat o el mite d’aquest Jesús que ha esdevingut una vivència que ha omplert part important de la vida de milions d’éssers humans des de fa 2000 anys. Els altres dos valors per a mi són l’Èuscar i el Català, el primer per la seva antiguitat i el seu valor de llengua viva. I el segon per ser la meva llengua i la vostra.

Dóna esperança la capacitat de supervivència d’una llengua tan petita com l’Arameu amb mig milió de parlants després de 2000 anys. I també l’Èuscar. Si ens ho proposem i jo crec que ja ens ho hem proposat serem capaços de salvar el català.

Llegint aquest escrit de Galeusca m’ha vingut al cap un “Parenostre” molt curiós i petit que tinc guardat no sé ben bé on.

A casa teníem una impremta i hi havia un proveïdor, la Fundició Neuville, que allà pels anys 60, per Nadal, solia fer un obsequi i un d’aquells anys ens envià un tipus de lletra en el que enlloc d’haver-hi una lletra que era el normal hi havia fós tot un “parenostre” amb lletra tipus “pascal” d’un cos petitíssim ja que l’esmentat quadratí era del cos de 6 punts (el quadratí es diu així perquè és quadrat, en aquest cas 6×6, uns 4 mm quadrats aproximadament). En Josep Maria de Martin, amic i col·laborador del meu pare, pintor i escriptor berguedà va poder llegir-lo a ull nu havent-se tret les ulleres. Jo per poder-lo llegir necessitava un comptafils. Aquest “parenostre” no només era llegible sinó naturalment perfectament imprimible.

A banda del tema que avui ens ha exposat Vicent Partal, en el meu interior he rebut una mena de telegrama urgent, ací mateix n’esmento els termes, diu així:

“Stop, urgent! Stop. Espanya està embogint sense mesura, stop. Amb sorpresa el sistema judicial està esverat sense control, stop, sorpresa, el seu pendent ferroviari és Catalunya, stop, diàleg amb ER fracassa, stop, el retorn a l’ autonomisme està fracassant, stop, la independència imminent de Catalunya, stop, és l’únic camí viable, stop, tots a la presó, stop, això petarà stop. Seguim en Costa, stop, si no els donem autoritat no la tindran, stop, tots a la presó, tots, molts, stop.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

De l’arameu al bascònic

https://www.vilaweb.cat/noticies/de-larameu-al-vasconi/