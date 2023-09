La violència que Puigdemont va voler evitar i els catalans som incapaços d’aturar.

Una família kurda que demanat asil polític a punt de ser deportada a l’Iran des de l’aeroport del Prat.

Salvador Molins

15.09.2023 | 05:20

Miserable Espanya!

Marxem-ne de pressa. Independència! Ja!

Aquesta i moltes altres són la violència intrínseca del mentrestant, la que es volia evitar fent passos enrere el 28 d’octubre del 2017

Deporteu-los a Brussel·les, no els envieu a la presó i a la mort, malparits venuts i covards!

Salvador Molins

15.09.2023 | 05:31

Pobres desgraciats, refiar-se d’Espanyistan!?

Més els hauria valgut anar Brussel·les. Han aixafat merda, han aixafat Espanya, ai las !

Sílvia Fortuny

14.09.2023 | 22:04

Abominable

Jordi Morell

14.09.2023 | 21:44

La deportació li suposarà la garjola i l’execució

Pauli Morer

14.09.2023 | 19:47

Mentre deixen entrar centenars de milers de gent sense cap control expulsen una família a una mort segura a mans d’una dictadura islamofeixista.

Rosa Masot

14.09.2023 | 18:52

Quin horror i quina vergonya.

Susanna Herce

14.09.2023 | 18:29

Portes obertes o poc controlades per a la immigració en general, i unes persones perseguides són expulsades sense més. No hi ha paraules.

Josep Pasqual Gil

14.09.2023 | 16:05

Podrien deportar-los a Andorra o a qualsevol altre país de l’Europa democràtica i no a la boca del llop.

carles prat

14.09.2023 | 15:45

La dictadura borbónico-franquista , siempre a favor de las dictaduras

Joan Josep Ozcariz

14.09.2023 | 13:26

El manual d’instructions es molt clar:

Als independentistes ni aigua, ni que siguin d’un altre país.

PS:

L’Audiència espanyola denega la petició d’asil de la família kurda que és a punt de ser deportada a l’Iran des de l’aeroport de Barcelona.

https://www.vilaweb.cat/noticies/familia-kurda-deportada-iran-asil-politic/

