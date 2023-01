La remuntada 2023. Independència ja!;

La remuntada 2023, parlem-ne?

1 Conferència Nacional de l’Independentisme:

Què us sembla, parlem-ne?

2 Llista Cívica o Àgores?

Semblants a les Consultes per a la Independència.

3 Moure l’independentisme, ja.

Preveure contingències.

Disposats a un tsunami quan calgui.

4 Què farem, o què hem de fer el dia de la baixada de la bandera espanyola i la hisada de l’Estelada i de la Senyera?

5 Com podem assegurar la nostra assistència. Com comprometre’ns, com apoderar-

nos ja des d’ara?

6 Noves manifestacions, més confrontació… ,

7 Cal anar-hi algun o alguns representants del nostre CLdR?

8 Som els activistes que hem de preparar i fer la Independència, com diu Josep Costa, o som els enganyats, enfadats, desenganyats?

9 No parlem d’autonomia, no ens parleu d’autonomia sinó d’empoderar-nos, de preparar-nos, d’engegar motors de nou pels propers passos per a implementar i viure la independència ja votada i guanyada.

10 Fer costat a les organitzacions i projectes que engeguin motors de nou, fins que encertem la dinàmica,

11 Fem que el soroll ressoni i el foc s’encengui i la revolta s’activi, el procés es reforci, la il’lusió es reactivi, …

12 Visquem la Llengua, la Nació i la Independència, són indestriables!

13 Com hem preparar la Conferència Nacional de l’independentisme?

14 Com fer que l’independentisme lleial a l’1-O sàpiga organitzar-se, enxarxar-se dins els territoris de la Nació, coordinant-se en un MxI tàctic i estratègic?

15 Com establir la Plana Major, la unitat estratègica, un partit republicà, la Sub-república, …?

16 Com preparar i organitzar un pla de contingències i establir-ne els protocols d’acció i resposta ràpida i automàtica.

…

17 Com participar i empoderar tot el moviment i il’lusionar-nos com es feu en les Consultes?

18 Hem aguantat, ara ve la reimuntada, s’ha acabat el dol, les queixes i les autocrítiques malaltisses, cal començar moure’ns endavant marcant el nou sentit de la nostra història?.

…

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC