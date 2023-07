Després d’uns primers programes, unes primeres converses culturals, volíem aprofundir en alguna qüestió més personal, teníem ganes d’abordar determinats sentiments humans, sentiments que sovint qui no viu una determinada situació, es difícil que pugui entendre.

Per aquest motiu, vam voler aplegar persones que d’una manera o una altra havien viscut el dol perinatal, el gestacional o el neonatal, què és i com es viu. Va ser una conversa amb la doctora Núria Fusté, ginecòloga, la Irene Marimon, llevadora del CAP de Sant Fruitós i la Núria Caberol de l’Associació Little Stars, també ens hi van acompanyar l’Àdria, l’Anna i la Josefina. Es va parlar del moment i el procés de dol de uns pares quan el batec del cor de un nadó s’atura. I com es supera el tràngol, si es que mai es pot superar.

Personalment em costava donar contingut a aquesta conversa, com parles d’aquestes qüestions amb persones que les han patit? persones que en un moment van passar de la joia a la frustració, d’un futur que havien imaginat ple de rialles i reptes comuns, a un present ple de tristor i amargor.

Transcorreguts tan els anys a nivell personal, com els mesos a nivell de la producció d’aquest programa, encara es difícil per a mi, poder-me expressar amb facilitat. Com deia al principi de la gravació, qui no viu aquesta situació, es difícil que la pugui arribar a entendre. Quan en tingueu ganes, quan tingueu forces per poder intentar entendre els testimonis de totes les participants, mireu aquesta conversa al youtubede SFB Media.