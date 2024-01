Que vol dir deslleialtat? com sempre tot depèn dels interessos del qui ho ha de definir, no tan la paraula per si mateixa, si no per la seva intenció d’encaixar amb quelcom que pugui ser més o menys criticable.

Manca de lleialtat, així es com ho podem veure definit tan en diccionaris en català com en el de la Real Academia Española, llavors que significa lleialtat? fidelitat, noblesa, franquesa, amistat, honradesa, adhesió, en resum fermesa en els sentiments i en les idees que fa que una persona no enganyi ni traeixi els altres.

Així quan els populars demanen dissoldre un partit per deslleialtat constitucional, que es el que demanen? pensem que tot aquesta historia penja de la llei d’amnistia que s’està tramitant, i el que ells proposen és crear un nou delicte que substitueixi a la sedició basat en aquesta suposada deslleialtat constitucional.

Però que podem incloure en el context de deslleialtat constitucional? esta clar que ells hi volen fer encaixar fer referèndums que anomenen il·legals, declaracions d’independència il·legals, però i altres actuacions com tindríem que valorar-les, per exemple el frau fiscal es una deslleialtat constitucional? els que fan frau fiscal amb quantitats rellevants, ho podem veureu com que estan privant a la resta de ciutadans dels drets constitucionals com ensenyament o sanitat? això es deslleialtat constitucional? els acusaran, els detindran, els jutjaran i els tancaran a la garjola? Els partits que han estat condemnats per frau fiscal, els dissoldran i als seus dirigents també els hi aplicaran aquesta mateixa llei?

Recordem la definició … que una persona no enganyi a les altres … o sigui quan un dirigent enganya als ciutadans, pensem en allò de les Açores o algun atemptat ara fa una vintena d’anys, això es enganyar als altres? això es deslleialtat constitucional? hi ha una diferencia substancial entre aquests actes i un referèndum, i es que en aquests darrers hi van haver víctimes mortals. Imatge de geralt a pixabay