“The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer, premi FIPRESCI de la Crítica Internacional de Canes 2023.

El Jurat del Premi FIPRESCI, de la crítica internacional, de Canes 2023, ha fet públic el seu veredicte:

Premi FIPRESCI a un film de la Competició.

De Jonathan GLAZER, “The Zone of Interest”. Durada: 1h46. Producció: EUA, Anglaterra, Polònia. Amb Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck , Stephanie Petrowitz, Lilli Falk, Sascha Maaz. Guió: Jonathan Glazer, basat en una novel·la de Martin Amis. Sinopsi: El comandant d’Auschwitz Rudolf Höss i la seva dona Hedwig s’esforcen per construir una vida de somni per a la seva família en una casa amb jardí al costat del camp. Quan una mutació arriba a amenaçar tot el que han construït, Hedwig es nega a abandonar la casa dels seus somnis. Nota: entre les companyies productores, A24 i Film4. Enllaç: IMDB. | RESSONS.

Premi FIPRESCI a un film d’Un Certain Regard.

De Felipe GÁLVEZ, “Los colonos” / “The Settlers” / “Les colons”. Durada: 1h37. Producció Xile, Argentina, França, Dinamarca, Anglaterra, Suècia, Alemanya i Taiwan. Amb Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamin Westfall. Terra del Foc, República de Xile, 1901. Un territori immens, fèrtil, que l’aristocràcia blanca pretén “civilitzar”. Tres genets són contractats per un terratinent ric, José Menéndez, per desposseir les poblacions indígenes de les seves terres i obrir una ruta cap a l’Atlàntic. Sota les ordres del tinent MacLennan, un soldat britànic i un mercenari nord-americà, el jove mestís xilè Segundo descobreix el preu de construir una nació jove, la de la sang i la mentida. L’autor ha declarat que es tracta d’un film que convida a reflexionar sobre qui escriu la historia, com s’escriu i quin lloc hi ocupa el cinema en aquest procés. La distribuïdora internacional en diu: En la seva esperada òpera prima, Felipe Gálvez explora una part crucial del passat colonial de Xile en un drama d’època visualment impressionant que destaca la diferència entre la veritat i la història. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB.| RESSONS.

Premi FIPRESCI a un film de la Quinzena dels Cineastes o de la Setmana de la Crítica.

Projectat a la Setmana de la Crítica:

De Lillah HALLA, “Levante” / “Power Alley”. Durada: 1h32. Producció Brasil-França-Uruguai. Amb Ayomi Domenica Dias, Loro Bardot, Grace Passô, Gláucia Vandeveld, Rômulo Braga. Guió: María Elena Morán i Lillah Halla. La Sofia, prometedora jugadora de voleibol amb només 17 anys, s’assabenta que està embarassada el dia abans que comenci un campionat que pot marcar el seu destí. No vol tenir la criatura, malda per a avortar il·legalment i es converteix en la diana d’un grup fonamentalista ben decidit a impedir-li-ho costi el que costi. Però ni la Sofia ni els seus no tenen cap intenció de sotmetre’s al fervor cec de la massa. Comentari de la Setmana: l’avortament és encara il·legal al Brasil (..) La cineasta brasilera contraposa al conservadurisme que rosega el seu país una visió queer i que fa pinya. Una per a totes i totes per a la Sofia. Nota: òpera prima. Enllaç: IMDB. | RESSONS.