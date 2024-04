S’ha acceptat l’accepció de ‘crítica’ com a col·lectiu

A la propera actualització del DIEC2 en línia, que tindrà lloc el mes de juny, es donarà d’alta sota la veu crític -a l’accepció “Conjunt de crítics d’una disciplina artística”

Expliquem-ho.

Ara mateix, si busques al DIEC2 la paraula ‘crítica’ et trobes:

1 1 adj. [LC] [FS] Relatiu o pertanyent a la crisi o a la crítica.

1 2 adj. [LC] [MD] Que decideix l’anar per bé o per mal d’una malaltia. Fase crítica d’una malaltia.

1 3 adj. [LC] [MD] Que decideix la sort d’algú, greu.

2 adj. [FIF] [QU] Relatiu o pertanyent a un punt de transició en què alguna propietat sofreix un canvi finit.

3 1 adj. [LC] Que avalua les qualitats i els defectes d’una obra literària, artística, etc. Examen crític.

3 2 f. [LC] [FLL] [AR] Judici sobre les qualitats i els defectes d’una obra literària, artística, etc.

3 3 f. [RE] crítica textual Tècnica per a reconstruir l’original més probable d’un text a partir de l’examen i la comparació dels manuscrits o edicions impreses en què ha estat transmès.

3 4 f. [LC] [FLL] [AR] Art de jutjar el valor, les qualitats i els defectes d’una obra literària, artística, etc.

4 1 m. i f. [PR] [FLL] [AR] Persona que expressa la seva opinió raonada sobre una obra jutjant-ne el valor, les qualitats i els defectes.

4 2 m. i f. [PR] [FLL] [AR] Persona que exerceix la crítica literària, artística.

5 1 adj. [LC] Que fa notar els defectes de les persones, de les coses, que censura les accions, la conducta, d’algú.

5 2 f. [LC] Acció de fer notar els defectes de les persones, de les coses, de censurar les accions, la conducta, d’algú.

6 f. [FS] Part de la gnoseologia que estudia la naturalesa i els límits del coneixement.

De manera que no hi ha l’accepció col·lectiva de la paraula ‘crítica’. En canvi, és un terme amplament estès, tan en la pràctica en català, com a la resta de llengües romàniques. Parlem de la ‘crítica catalana’, la ‘crítica francesa’, la ‘crítica italiana’, la ‘crítica espanyola’, de la ‘Setmana de la Crítica del Festival’, diem que la crítica s’ha carregat o ha deixat bé una pel·lícula… I sempre ens referim al conjunt de professionals que escriuen crítiques de cinema, a la seva activitat, etc. Així doncs, el DIEC2 ho reflectirà a partir de juny. És una bona notícia.

Per cert, al Gran Diccionari de la Llengua Catalana, de l’Enciclopèdia Catalana, tampoc no li sé trobar aquesta accepció ara mateix: