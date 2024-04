Rumors (IV): Wong Kar-wai podria tornar a lluir-se a Canes 2024

Més que un rumor és un ‘desideratum’, que, a Canes 2024 es pugui veure un tast de ‘Blossoms Shangai‘ / ‘Fan hua’, la sèrie de 30 episodis de 50 minuts de durada cadascun, la nova realització del superestilista Wong Kar-Wai. Estrenada a la Xina (en ‘streaming’), amb notable èxit el desembre, no té en aquest moment distribució fora d’aquell país i, sens dubte, Canes en seria una plataforma preuada.

Wong Kar-Wai n’ha dirigit 19 episodis, en el que és el seu retorn darrere la càmera des de fa una dècada -si exceptuem el vídeo-curtmetratge ‘One-Tenth of a Millimeter Apart‘ (2021)- , quan va presentar la sentidament barroca i apassionant “The Grandmaster” (2013), la història del mestre d’arts marcials Ip Man, l’home que va entrenar Bruce Lee, que d’alguna manera va cloure la que havia estat una època daurada del seu cinema, amb monuments de recargolat romanticisme i abassegadora poètica visual, amb una inconfusible manera cadenciosa de fer, com “As Tears Go By” (1988), “Days of Being Wild” (1990), “Chunking Express” (1994), (..) i, sobretot, “Happy Together” (1997), “In the mood for love” (2000), “2046” (2004) i, per què no esmentar-la, “My blueberry nights” (2007). Una època en què el cineasta de Shanghai, però fet a Hong Kong, era una figura omnipresent al Festival de Canes, certamen del qual en va ser president del Jurat el 2006.

“Blossoms Shangai” s’ambienta al Shanghai del boom econòmic dels anys noranta i és un drama romàntic que gira al voltant d’un jove oportunista, Abao (interpretat per Hu Ge), que tot i els seus inicis humils i problemàtics, acaba convertit en un emprenedor d’èxit, en l’espai de 10 anys. Durant el camí, rep ajuda d’aliats com Ling Zi (Ma Yili), Miss Wang (Tiffany Tang) i l’oncle Ye (You Benchang) i s’enfronta a rivals com Li Li (Xin Zhilei) en la seva recerca per expandir el seu imperi empresarial.

El guió l’ha escrit Wen Qin, basat-se en la novel·la homònima de Jin Yucheng; però la fotografia no ha anat a càrrec de Christopher Doyle, artífex en gran mesura de la meravella visual de la seva filmografia, amb qui sembla que van acabar partint peres. I tot primer havia de ser una nova pel·lícula de Wong Kar-Wai, però ha acabat convertida en aquesta llarga sèrie televisiva

Altres rumors.

A pocs dies que es faci pública la llista oficial de pel·lícules de Canes 2024, pràcticament ja no tinc temps d’editar cap més apunt que en reculli la rumorologia, encara que res no es pot descartar, ja que segurament a darrera hora en sortiran més.

Aquests darrers dies n’he trobades dues referències, que tot seguit enllaço:

200 Filmes para Cannes 2024, que gosen preveure la distribució de pel·lícules per secció, afegeixen nous títols als que ja hem comentat i fan algunes apostes jo diria errònies, però potser estan més ben informats.

Indie Wire: Cannes Wish List: 30 Movies We Hope Make the Cut in 2024, que bàsicament insisteix en els principals títols que ja hem comentat als apunts rumoròlegs anteriors i hi afegeixen la fassbinderiana “The bitter tears of Zahra Zand“, del britànic-iranià Vahid Hakimzadeh, i “Juror#2“, de Clint Eastwood, un film que entra i surt constanment de les llistes que especulen amb el Festival d’enguany.