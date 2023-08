‘Horitzons’ és la secció paral·lela oficial que també té un caire competitiu, amb el seu propi jurat i amb vocació de mostrar les noves tendències estètiques i expressives del cinema mundial -segons els organitzadors-, amb especial atenció a les òperes primes, nous autors i les cinematografies ‘menors’ i menys conegudes. És alhora el lloc per als curtmetratges en competició i té una mena de subsecció derivada, anomenada ‘Horitzons extra’, que té la particularitat que és el públic qui en vota la que es considera millor pel·lícula.

La Mostra de Venècia 2023 tindrà lloc del 30 d’agost al 9 de setembre.

Mostra de Venècia 2023: Horitzons.

De Mariana ARRIAGA i Santiago ARRIAGA, “A CIELO ABIERTO“. Durada: 1h57. Producció: Mèxic, Espanya. Amb Theo Goldin, Federica Garcia, Maximo Hollander, Julio Cesar Cedillo, Sergio Mayer Mori, Julio Bracho, Cecilia Suarez, Manolo Cardona. Dos germans adolescents s’embarquen en un viatge per carretera a la frontera entre Mèxic i Estats Units per localitzar l’home responsable de l’accident de cotxe en què va morir el seu pare.Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Enrico Maria ARTALE, “EL PARAÍSO“. Durada: 1h46. Producció: Itàlia. Amb Edoardo Pesce, Margarita Rosa De Francisco, Maria Del Rosario, Gabriel Montesi. Guió: Enrico Maria Artale. En Julio (Edoardo Pesce) té gairebé quaranta anys i encara viu amb la seva mare a la casa que tenen a la vora del riu, a la zona costanera de Fiumicino, a prop de Roma. La mare (Margarita Rosa De Francisco Baquero), obligada a abandonar Colòmbia en la seva joventut embarassada del seu fill, és una dona forta amb qui en Julio manté una relació complexa, simbiòtica, profunda i morbosa. Un vincle que els porta a compartir-ho tot, des de la passió pels balls llatinoamericans fins a treballar com a traficants de droga. Un vincle que es trencarà amb l’arribada d’un noi colombià implicat també en el tràfic. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Mohamed BEN ATTIA, “BEHIND THE MOUNTAINS” / “DIETRO LE MONTAGNE” /”OURA EL JBEL” (“Les ordinaires”). Durada: 1h38. Producció: Tunísia, Bèlgica, França, Itàlia, Aràbia Saudí, Qatar. Amb Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi, Wissem Belgharek. Guió: Mohamed Ben Attia. Drama íntim d’un pare que intenta recuperar la relació amb el seu fill. Després de passar quatre anys a la presó, en Rafik només té un pla: portar el seu fill darrere de les muntanyes i mostrar-li el seu sorprenent descobriment. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Fidel DEVKOTA, “THE RED SUITCASE“. Durada: 1h27. Producció: Nepal, Sri Lanka. Amb Saugat Malla, Prabin Khatiwada, Bipin Karki, Shristhi Shrestha. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Mika GUSTAFSON, “PARADISE IS BURNING” / “IL PARADISO BRUCCIA” / “PARADISET BRINNER”. Durada: 1h48. Producció: Suècia, Itàlia, Dinamarca, Finlàndia. Amb Bianca Delbravo, Dilvin Asaad, Safira Mossberg, Ida Engvoll, Mitja Siren, Marta Oldenburg. Guió: Mika Gustafson, Alexander Öhrstrand. Tres germanes, l’edat de les quals varia des dels 7 anys de la petita fins als 15 de la gran, viuen pràcticament soles ja que la seva mare desapareix durant llargs períodes sense donar explicacions. Quan els serveis socials demanen una visita oficial per aclarir la situació, la filla gran Laura es dirigeix ​​a Hanna, que acaba de conèixer per casualitat, i li proposa fer-se passar per la seva mare. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Robert KOLODNY, “THE FEATHERWEIGHT“. Durada: 1h39. Producció: EUA. Amb James Madio, Ruby Wolf, Keir Gilchrist, Ron Livingston, Stephen Lang, Lawrence Gilliard Jr., Shari Albert, Imma Aiello. Guió: Steve Loff. Biopic sobre Willie Pep, campió de boxa amb dificultats fora del ring. Ambientat el 1964, un equip de càmeres segueix el campió de boxa de pes ploma retirat Willie Pep. Casat amb una dona de la meitat de la seva edat i amb un fill drogodependent i deutes creixents, en Pep decideix tornar al ring. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Simone MASSI, “INVELLE” / “NOWHERE”. Durada: 1h32. Producció: Itàlia, Suïssa. Film d’animació. Guió: Simone Massi. La història d’una nena solitària que fantasieja amb un món diferent. L’any 1918 la Zelinda és una menuda pagesa amb la mare al cel i el pare a la guerra. Ha de renunciar a la seva infantesa i assumir la casa, els germans, l’estable i els animals. Un dia la Zelinda torna a tenir una mare i un pare. A la fira del poble, la petita s’aferra al seu pare i obre els ulls de bat a bat per deixar lloc a totes les coses que li apareixen al davant. Reals o imaginats com si ho fossin, la Zelinda ja ha vist aquestes coses i s’ha fet la seva pròpia idea de com funciona el món. Gira tan ràpid que de sobte la seva història es converteix en la d’un altre. L’any 1943 l’Assunta és una nena pagesa que s’equilibra sobre una cama, amb el cap mirant al cel i amb el peu a la guerra (una altra!). Però tan bon punt l’Assunta té temps de cosir un vestit de colors, salta i salta! La guerra era tot una broma, o almenys ara ja no n’hi ha. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Selman NACAR, “HESITATION WOUND” / “FERITA DA ESITAZIONE” / “TEREDDÜT ÇİZGİSİ”. Durada: 1h24. Producció: Turquia, Espanya, Romania, França. Amb Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak. Canan, advocada penalista, divideix el seu temps al jutjat i al llit d’hospital de la mare a la nit. Canan ha de prendre una decisió moral que afectarà la vida de la seva mare, del jutge i del client sospitós d’assassinat, la defensa del qual s’està girant a favor seu. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Guy NATTIV i Zar AMIR EBRAHIMI, “TATAMI“. Durada: 1h45. Producció: Geòrgia, EUA. Amb Arienne Mandi, Zar Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Ash Goldeh. La judoka iraniana Leila (Arienne Mandi) i la seva entrenadora Maryam (Zar Amir Ebrahimi) participen al Campionat del Món de judo amb la intenció de portar a casa la primera medalla d’or de l’Iran. A meitat de camí de la competició, reben un ultimàtum de la República Islàmica que ordena a Leila que fingi una lesió i perdi. La Leila s’enfronta, doncs, a una opció ineludible: fingir ser ferida i complir amb el règim iranià com li demana Maryam, o desafiar-los a tots dos i seguir lluitant per la medalla d’or. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Nara NORMANDE i TIÃO, “SEM CORAÇÃO” / “HEARTLESS”. Durada: 1h31. Producció: Brasil, França, Itàlia. Amb Maya de Vicq, Eduarda Samara, Maeve Jinkings, Erom Cordeiro, Ian Boechat, Kaique Brito, Alaylson Emanuel, Lucas Da Silva, Elany Santos. Estiu de 1996, nord-est del Brasil. La Tamara gaudeix de les seves últimes vacances abans de traslladar-se a la capital a estudiar. Un dia coneix una noia anomenada “Sem Coração”, amb una cicatriu al pit, i, a mesura que avança l’estiu, s’hi veu cada vegada més atreta. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Alain PARRONI, “UNA STERMINATA DOMENICA“. Durada: 1h50. Producció: Itàlia, Alemanya, Irlanda. Amb Enrico Bassetti, Zackari Delmas, Federica Valentini, Lars Rudolph. L’Àlex, la Brenda i en Kevin no són més que el somni d’un adolescent preocupat que s’adorm amb el seu telèfon intel·ligent a la mà davant la televisió a tot volum. La Brenda està embarassada. L’Àlex acaba de fer 19 anys i està a punt de ser pare. En Kevin omple la ciutat amb el seu nom. Tothom intenta deixar la seva empremta al món. Sempre connectats entre ells, rondant entre el camp costaner i la Ciutat Eterna, intentant resistir a la seva manera l’inexorable avanç del temps i la calor… Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Lkhagvadulam PUREV-OCHIR, “CITY OF WIND” / “CITTÀ DEL VENTO” / “SER SER SALHI”. Durada: 1h44. Producció: França, Mongòlia, Portugal, Països Baixos, Alemanya, Qatar. Amb Tergel Bold-Erdene, Nomin-Erdene Ariunbyamba, Bulgan Chuluunbat, Ganzorig Tsetsgee, Tsend-Ayush Nyamsuren. Ze, de 17 anys, estudia molt a l’escola per tenir èxit a la societat freda i insensible de la Mongòlia moderna. Quan Ze coneix Maralaa, els seus sentits es desperten i sembla possible una altra realitat. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Gábor REISZ, “EXPLANATION FOR EVERYTHING” / “UNA SPIEGAZIONE PER TUTTO” / “MAGYARÁZAT MINDENRE”. Durada: 2h31. Producció: Hongria, Eslovàquia. Amb Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, Rebeka Hatházi, Eliza Sodró, Lilla Kizlinger, Krisztina Urbanovits. Guió: Gábor Reisz, Éva Schulze. És estiu a Budapest. Se suposa que l’Ábel, de 18 anys, un estudiant de secundària, s’ha de preparar per a la graduació, però s’acaba d’adonar que està enamorat de la seva millor amiga, la Janká. La Janka, per la seva banda, és una bona estudiant i no s’ha de preocupar per l’examen, però també està bojament enamorada, del seu professor d’història, en Jakab. En Jakab té una família, intenta sobreviure com a professor a Hongria i ja s’ha enfrontat amb el pare conservador de l’Ábel. Les tensions d’una societat dividida arriben al punt més alt quan l’examen d’Història de l’Ábel es converteix en un escàndol nacional, i es troba entre els dos bàndols. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Bill ROSS i Turner ROSS, “GASOLINE RAINBOW“. Durada: 1h48. Producció: EUA. Amb Tony Abuerto, Micah Bunch, Nichole Dukes, Nathaly Garcia, Makai Garza. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Céline ROUZET, “EN ATTENDANT LA NUIT“. Durada: 1h44. producció: França, Bèlgica. Amb Mathias Legoût-Hammond, Elodie Bouchez, Jean-Charles Clichet, Céleste Brunnquell, Laly Mercier. Guió: William Martin, Céline Rouzet. Al poble tranquil on van a raure, els Féral fan tot el possible per semblar normals. El seu fill Philémon, un adolescent introvertit de 17 anys, té una malaltia estranya que s’ha d’amagar a qualsevol preu. Però està creixent. El seu desig per Camilla aviat es fusiona amb la sed de sang que havia controlat fins aquell moment. Enllaços: IMDB, MyMovies, Unifrance.

De Goran STOLEVSKI, “HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS” / “LAVORI DI CASA PER PRINCIPIANTI”/ “DOMAKINSTVO ZA POCETNICI”. Durada: 1h47. Producció: Macedònia del Nord, Polònia, Croàcia, Sèrbia, Kosovo. Amb Anamaria Marinca, Alina Serban, Samson Selim, Vladimir Tintor, Dzada Selim, Mia Mustafa, Sara Klimoska, Rozafa Celaj, Ajshe Useini. Guó: Goran Stolevski. Nota sinòptica: Una pel·lícula que qüestiona què significa ser una família i ser gai als Balcans avui en dia. Sinopsi: Una dona queer es veu obligada a criar la filla de la seva parella, quan ella no vol ser mare. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Shinya TSUKAMOTO, “SHADOW OF FIRE” / “OMBRA DI FUOCO” / “HOKAGE”. Durada: 1h35. Producció: Japó. Amb Shuri, Ouga Tsukao, Hiroki Kono, Mirai Moriyama. Guió: Shinya Tsukamoto. Nota: Tsukamoto torna a un tema habitual en ell, les conseqüències de la guerra en els éssers humans. “Hokage” és una continuació del discurs sobre la guerra i la violència que va començar el 2014 amb “Fires on the Plain” i va continuar amb “Zan”. A “Hokage”, Tsukamoto s’enfronta a les conseqüències i les cicatrius, tant físiques com mentals, que la guerra deixa enrere. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Nehir TUNA, “DORMITORY” / “DORMITORIO” / “YURT”. Durada: 1h56. Producció: Turquia, Alemanya, França. Amb Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı, Orhan Güner, Işıltı Su Alyanak. Guió: Nehir Tuna. Obligat a abandonar la comoditat del seu estil de vida de classe mitjana a instàncies del seu pare, l’Ahmet, de catorze anys, és enviat a un dormitori religiós només per a nois on ha de navegar entre les expectatives familiars, les seves obligacions religioses i la infància a la qual s’aferra tan desesperadament. Nota: òpera prima que ens fa entendre els orígens de la Turquia islàmica d’Erdogan. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023: Curtmetratges en Competició.

De Marina ALBERTI, “AITANA“. Durada: 0h19. Producció: Espanya. Amb Aitana Alberti, Marina Alberti, Aitana Alberti Alayón.

De Leila BASMA, “SEA SALT“. Durada: 0h19. Producció: Txèquia, Líban, Qatar. Amb Nathalie Issa, George Matar, Farid Chawki, Hiba Chihane, Rabih Abdo.

D’Erenik BEQIRI, “A SHORT TRIP“. Durada: 0h17. Producció: França. Amb Luàna Bajrami, Tristan Halilaj, Walid Afkir, Arben Bajraktaraj.

De Wissam CHARAF, “ET SI LE SOLEIL PLONGEAIT DANS L’OCÉAN DE NUES“. Durada: 0h20. Producció: França, Líban. Amb Raed Yassin, Rodrigue Sleiman.

De Nina GANTZ, “WANDER TO WONDER“. Durada: 0h14. Producció: Països Baixos, Bèlgica, França, Anglaterra. Film d’animació.

De Margherita GIUSTI, “THE MEATSELLER“. Durada: 0h17. Producció: Itàlia. Film d’animació.

D’ Aldo IULIANO, “DIVE“. Durada: 0h13. Producció: Itàlia. Amb Veronika Lukianenko, Danyil Kamensky.

D’ Iggy LONDON, “AREA BOY“. Durada: 0h18. Producció: Anglaterra. Amb Joshua Cameron, Malcolm Kamulete, Jolade Obasola.

De Sam MANACSA, “CROSS MY HEART AND HOPE TO DIE“. Durada: 0h18. Producció: Filipines. Amb Jorrybell Agoto, Ann Janielle Candelaria, Vincent Pajara.

De Hossein MOLAYEMI i Shirin SOHANI, “ALL’OMBRA DEL CIPRESSO” / “DAR SAAYE SARV”. Durada: 0h20. Producció: Iran. Film d’animació.

D’ Esteban PEDRAZA, “BOGOTÁ STORY“. Durada: 0h16. Producció: Colòmbia, EUA. Amb Catalina Rey, Victor Tarazona.

De Xandra POPESCU, “SENTIMENTAL STORIES“. Durada: 0h16. Producció: Alemanya. Amb Marie Tragousti, Estelle Widmaier, Artemis Chalkidou, Grego Belau, Leo Da Silva, Ezra Luke.

De Lang WU, “PICCOLA STORIA” / “DUAN PIAN GUSHI”. Durada: 0h12. Producció: Xina. Amb Huang Jue, Li Meng.

Mostra de Venècia 2023: Horitzons Extra.

De Luàna BAJRAMI, “NOTRE MONDE” / “BOTA JONË”. Durada: 1h34. Producció: Kosovo, França. Amb Elsa Mala, Albina Krasniqi, Don Shala, Aurora Ferati, Uratë Shaban, Gani Rrahmani. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Anna BURYACHKOVA, “FOREVER-FOREVER” / “NAZAVZHDY-NAZAVZHDY”. Durada: 1h47. Producció: Ucraïna, Països Baixos. Amb Alina Cheban, Zachary Shadrin, Arthur Aliiev, Yelyzaveta Tsilyk, Daria Zhykharska. Guió: Anna Buryachkova, Marina Stepanska. Nota sinòptica: Una controvertida història d’amor adolescent de finals dels anys noranta a Kíiv. Aquesta és una història de joventut i rebels a les ruïnes del règim soviètic. Aquells que van haver de créixer més ràpid per les circumstàncies però es van perdre en el món dels adults. Un retrat inquietant de joves i rebels mentre naveguen per l’amor, exploren la seva sexualitat i juguen a jocs cruels entre ells, on mai no hi ha un guanyador. Sinopsi: Després de traslladar-se d’una escola secundària del centre, la Tònia s’uneix a una nova colla de nois que busquen protecció i un lloc on pertànyer realment. Passen el temps junts, passejant pels suburbis postsocialistes de la ciutat, divertint-se i ficant-se en problemes. Aviat, la Tònia s’enamora de Zhurik, alhora que enyora la Sania i es troba enganxada en un fascinant triangle amorós secret. Però el passat violent de la Tònia encara la persegueix, creant així problemes per a aquesta nova amistat i romanç. Serà capaç de trobar el seu passi i perdre’s en aquesta polèmica nova relació? Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Daniela GOGGI, “EL RAPTO“. Durada: 1h35. Producció: Argentina, EUA. Amb Rodrigo De La Serna, Julieta Zylberberg, Andrea Garrote, Jorge Marrale, Germán Palacios. Guió: Andrea Garrote, Daniela Goggi. En Julio torna amb la seva família a l’Argentina després de la caiguda de la brutal dictadura que fa molt de temps que aixafa la democràcia. Les coses aviat empitjoren quan li segresten el germà i en Julio es converteix en el principal negociador amb els delinqüents. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Jack HUSTON, “DAY OF THE FIGHT“. Durada: 1h45. Producció: EUA. Amb Michael Pitt, Nicolette Robinson, Ron Perlman, Joe Pesci, John Magaro, Anatol Yusef. Guió: Jack Huston. La pel·lícula segueix un boxejador famós mentre s’embarca en un viatge redemptor del seu passat i present, el dia del seu primer combat des que ha sortit de la presó. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Robert LORENZ, “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS“. Durada: 1h46. Producció: Irlanda. Amb Liam Neeson, Kerry Condon, Jack Gleeson, Colm Meaney, Ciarán Hinds, Sarah Greene. Guió: Terry Loane, Mark Michael McNally. Un assassí retirat es veu arrossegat a un joc cruel jugat per un trio de terroristes amb ganes de venjança. Som en un remot poble irlandès, en què un Finbar ‘tocat’ es veu obligat a lluitar per la redempció després de tota una vida de pecats, però quin preu està disposat a pagar? A la terra dels sants i dels pecadors, alguns pecats no es poden enterrar. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Micaela RAMAZZOTTI, “FELICITÀ“. Durada: 1h44. Producció: Itàlia. Amb Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini. Guió: Isabella Cecchi, Alessandra Guidi. Aquesta és la història d’una família de pares egoistes i manipuladors, un monstre de dos caps que devora qualsevol esperança de llibertat dels seus fills. Desirè és l’única que pot salvar el seu germà Claudio i seguirà lluitant contra tot i tothom en nom de l’únic amor que coneix, per buscar una mica de felicitat. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Olmo SCHNABEL, “PET SHOP BOYS“. Durada: 1h40. Producció: EUA, Itàlia, Anglaterra, Mèxic. Amb Jack Irv, Dario Yazbek, Willem Dafoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe, Peter Saarsgard. Guió: Galen Core, Jack Irv, Olmo Schnabel. La relació entre l’impulsiu Alejandro i l’empleat de la botiga de mascotes Jack. Una exploració del ventre de Nova York i una història d’amor complexa. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Karan TEJPAL, “STOLEN“. Durada: 1h32. Producció: Índia. Amb Abhishek Banerjee, Shubham, Mia Maelzer, Harish Khanna, Sahidur Rahaman. Guió: Agadbumb, Gourav Dhingra, Karan Tejpal. Segresten un nadó de cinc mesos. Dos germans, Gautam i Raman, són testimonis del segrest i intenten ajudar la mare fins que s’impliquen en les complexitats de la investigació. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’Anaïs TELLENNE, “L’HOMME D’ARGILE“. Durada: 1h34. Producció: França. Amb Raphaël Thiéry, Emmanuelle Devos, Mireille Pitot, Marie-Christine Orry. Guió: Anaïs Tellenne. Perquè només té un ull, una complexió impressionant i gairebé seixanta anys, en Raphael (Raphaël Thiéry) sap que espanta la gent. Viu amb la mare en un pavelló situat a la vasta finca de la casa pairal de la qual n’és el conserge. Des que els propietaris van morir, ha menat una existència tranquil·la. Tot canvia la nit que l’hereva, Garance, torna a la casa familiar. Enllaços: IMDB, MyMovies, Unifrance.