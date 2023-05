Els premis de la Cinef (films d’escoles de cinema) a Canes 2023

Com era previst, avui dijous, el Jurat dels Curts i de la Cinef, presidit per la cineasta hongaresa Ildikó Enyedí, ha emès el seu veredicte pel que fa a les pel·lícules projectades dins de la Cinef (films d’escoles de cinema) d’aquest Festival de Canes 2023.

Diguem-ho d’entrada: no hi ha hagut sort per al curt en català “Trenc d’alba”, d’Anna Llargués (ESCAC).

Els films guanyadors han estat:

Primer premi. Dotat amb 15.000 €.

De Marlene Emilie LYNGSTAD , “Norwegian Offspring“. Durada: 0h44. Escola: Den Danske Filmskole (Dinamarca). Guió: Marlene Emilie Lyngstad i Emilie Koefoed Larsen. Un home obsessionat amb les teories sobre la repressió de la sexualitat masculina a les societats modernes ha trencat el contacte amb la seva mare. Quan ella mor, ell comença a voler descendència.

Segon premi. Dotat amb 11.250 €

De HWANG Hyein, “Hole“. Durada: 0h24. Escola: KAFA (Corea del Sud). Guió: Hwang Hyein. Durant una visita a domicili, Jeong-mi descobreix un nen i la seva germana petita que viuen en una casa amb embornal al mig. Els nens demanen a Jeong-mi que hi baixi.

Tercer premi. Dotat amb 7.500 €.

De Zineb WAKRIM, “Ayyur” / “Moon” / “Lune”. Durada: 0h13. Escola: ÉSAV Marrakech (Marroc). Hasna i Samad, 14 anys. L’art i la pintura els ajuden a resistir i a captar la llum enmig de la foscor.