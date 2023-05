Festival de Canes 2023: la Cinef (films d’escoles de cinema)

Per a la seva 26a edició, la Cinef (antigament anomenada Cinéfondation) ha seleccionat 14 ficcions i 2 films d’animació, realitzats per 10 directores i 7 directors, fruit d’una tria entre 2.000 curtmetratges presentats per escoles de cinema d’arreu del món. Hi ha representades escoles de 13 països diferents, dels quatre continents.

Els tres premis de la Cinef seran lliurats a la cerimònia del dijous 25 de maig, a la Sala Buñuel del Palais des Festivals, abans de la projecció de les pel·lícules guardonades i després de la deliberació del corresponent Jurat, presidit per l’hongaresa Ildikó Enyedi.

Una de les ficcions que hi aspiren a guardó és “Trenc d’alba”, d’Anna Llargués (ESCAC): El curt en català “Trenc d’alba”, d’Anna Llargués (ESCAC), seleccionat a la Cinef de Canes 2023.

La Cinef de Canes 2023.

De Shafagh ABOSABA i Maryam MAHDIYE, “Daroone Poust” / “Inside the Sky”. Durada: 0h16. Escola: Karnameh Film School (Iran). Mentre es prepara per a un partit de futbol decisiu, el jove Ali ha de mantenir amagat el seu secret. Però quan en Hamed ho descobreix, el camí que l’Ali somia seguir sembla compromès. | DF: Atozinema Pictures.



De Musa ALDERSON-CLARKE, “Killing Boris Johnson“. Durada: 0h24. Escola: NFTS (Regne Unit). Guió: Musa Alderson-Clarke. El turment interior d’un fill de dol xoca amb el mandat en fallida del Partit Conservador al govern.

De Yudhajit BASU, “Nehemich“. Durada: 0h23. Escola: FTII (l’Índia). Guió: Yudhajit Basu i Prithvijoy Ganguly. Desterrada del poble, aïllada en una cabana en ruïnes durant el període, una noia espera fugir amb el seu amant. Pertany a un antic poble de nòmades que creuen que els morts tornen en forma del seu ésser més estimat.

De Katie BLAIR, “Imogene“. Durada: 0h19. Escola: Columbia University (EUA). Guió: Katie Blair. Soltera, d’uns quaranta anys, l’Imogene és una novaiorquesa d’esperit lliure. La seva família, excessivament conformista, planeja fer-la quedar embarassada. Però tot el que es pot esperar d’Imogene és l’inesperat.

De Jad CHAHINE , “Al Toraa’” / “The Call of the Brook”. Durada: 0h12. Escola: High Cinema Institute (Egipte). Guió: Jad Chahine. A la vora d’un rierol maleït, un noiet és testimoni d’un esdeveniment que segellarà el seu destí.

De Yupeng HE, “A Bright Sunny Day“. Durada: 0h20. Escola: Columbia University (EUA). Guió: Yupeng He i Lam Can-zhao. En un bonic dia assolellat, l’aparició d’una noia canvia suaument la vida d’un jove.

De HWANG Hyein, “Hole“. Durada: 0h24. Escola: KAFA (Corea del Sud). Guió: Hwang Hyein. Durant una visita a domicili, Jeong-mi descobreix un nen i la seva germana petita que viuen en una casa amb embornal al mig. Els nens demanen a Jeong-mi que hi baixi.

De Fatima KACI, “La voix des autres“. Durada: 0h30. Escola: La Fémis (França). Guió: Fatima Kaci i Pablo Léridon. La Rim, tunisiana, treballa a França com a intèrpret en el context dels procediments de sol·licitud d’asil. Cada dia tradueix les històries d’homes i dones exiliats les veus dels quals qüestionen la seva pròpia història.

De Daria KASHCHEEVA, “Electra“. Durada: 0h27. Escola: FAMU (República Txeca). Guió: Daria Kashcheeva. L’Electra pensa en el seu 10è aniversari, barrejant records, somnis i fantasies amagades. La nostra memòria és només una ficció? O un mite? | DF: Miyu Distribution.

D’ Anna LLARGUÉS, “Trenc d’alba” / “Crack of Dawn”. Durada: 0h28. Escola: ESCAC (Catalunya). Repartiment: Gerard Ribera Noguera (Elián), Vinyet Rodríguez Martín (Irene), Irene Bogunyà (mare), Alzira Gómez (àvia), Oriol Borrut (Oriol). Guió: Anna Llargués. La masia d’una família l’han declarada inhabitable. Mentre alguns membres lluiten per salvar l’espai construït pels seus avantpassats, els més joves s’imaginen el següent lloc on anar.

De Marlene Emilie LYNGSTAD , “Norwegian Offspring“. Durada: 0h44. Escola: Den Danske Filmskole (Dinamarca). Guió: Marlene Emilie Lyngstad i Emilie Koefoed Larsen. Un home obsessionat amb les teories sobre la repressió de la sexualitat masculina a les societats modernes ha trencat el contacte amb la seva mare. Quan ella mor, ell comença a voler descendència.

De Petr PYLYPCUK ,”Osmý Den” / “Eighth Day”. Durada: 0h20. Escola: FAMU (República Txeca). Guió: Petr Pylypcuk. Una secta religiosa està reunida en un bosc, prop d’un llac. Es preparen per celebrar un bateig l’endemà, però la jove Anna té altres plans.

De SEO Jeong-mi, “The Lee Families“. Durada: 0h25. Escola: Korea National University of Arts (Corea del Sud). Guió: Seo Jeong-mi i Youn E-na. Única herència de l’avi, la masia ha estat llegada al nét gran. Però la mare de Young-Seo es nega a quedar-se amb els braços creuats i deixar-ho estar. | D: Central Park Films.



De Pedro VARGAS, “Solos” / “Terre”. Durada: 0h13. Escola: FAAP (Brasil). Guió: Pedro Vargas. Leonardo, un jove paleta a São Paulo, comença a sentir un soroll estrany que ve de terra.

De Zineb WAKRIM, “Ayyur” / “Moon” / “Lune”. Durada: 0h13. Escola: ÉSAV Marrakech (Marroc). Hasna i Samad, 14 anys. L’art i la pintura els ajuden a resistir i a captar la llum enmig de la foscor.

De YU Hao, “Uhrmenschen“. Durada: 0h06. Escola: Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (Alemanya). Guió, animació i muntatge: Yu Hao. Pagar per la feina sembla evident. Però no tothom està content amb la seva feina. Els primers humans tenien els mateixos problemes que els treballadors de les societats modernes? N’hem entrevistat cinc. Vegem-ne les respostes.

FOTO DE L’APUNT: “Trenc d’alba”, d’Anna Llargués