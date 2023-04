Festival de Canes 2023: el jurat dels curts i la Cinef

La cineasta hongaresa Ildikó Enyedi presidirà el Jurat dels curtmetratges i de la Cinef (films d’escoles de cinema) de la 76a edició del Festival de Cinema de Canes. Serà a la cerimònia del Palmarès del dissabte 27 de maig de 2023 que aquest Jurat atorgarà la Palma d’Or del Curtmetratge a un dels films que hi concorren, dos dies després que el mateix Jurat hagi fet públics els seus premis a les pel·lícules de la Cinef.

Formaran equip amb la cineasta hongaresa, la directora, guionista i productora irano-estatunidenca Ana Lily Amirpour; l’actriu i directora feta al Quebec i resident a París Charlotte Le Bon; l’actriu francesa Karidja Touré i el director, guionista, actor i productor israelià Shlomi Elkabetz.

Crèdits fotogràfics: Photo © Ildyko Enyedi © Claude Medale – Getty Images / Karidja Touré © Matthieu Dortomb / Ana Lily Amirpour © Myrna Suarez / Shlomi Elkabetz © DR / Charlotte Le Bon © Matthieu Delbreuve

En acceptar l’encàrrec per a presidir aquest Jurat, Ildikó Enyedi ha fet aquestes declaracions interessants: Quan vaig arribar a Canes el 1989, un any màgic i ple de canvis a Europa, amb el meu primer llargmetratge, però també amb exposicions prohibides, una pel·lícula de graduació prohibida i moltes altres dificultats, va ser una sensació increïble per a mi. Ser seleccionada significava que m’havien entès, que m’havien vist de debò, com si aquesta vasta, extravagant i acolorida comunitat d’artistes brillants i professionals del cinema m’hagués obert els braços de bat a bat a mi, a mi, absolutament nova, fent-me confiança quan encara era només una promesa. Encara recordo cada moment passat a Canes. Estic convençuda que els joves cineastes que aquest any presentaran els seus curtmetratges al Festival viuran el mateix xoc positiu. Els dono suport, espero que aquest reconeixement els doni la seguretat de continuar, d’atrevir-se sent humils, de no perdre de vista l’essencial, de no deixar-se enlluernar per la fama ni quedar estupefactes. Els animo a gestionar aquest reconeixement amb maduresa i saviesa. En poques paraules… estic amb ells!.

FOTO DE L’APUNT: Ildikó Enyedi, amb l’Os d’Or guanyat a Berlín el 2017, amb “On Body and Soul“