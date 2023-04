El curt en català “Trenc d’alba”, d’Anna Llargués (ESCAC), seleccionat a la Cinef de Canes 2023

El curt en català “Trenc d’alba”, d’Anna Llargués, es projectarà al Festival de Canes 2023, dins de la secció “Selecció Cinef“, dedicada als films d’escoles de cinema. En aquest cas, el curt ve de l’ESCAC.

Protagonitzat per Gerard Ribera, Vinyet Rodríguez, Irene Bogunyà i Alzira Gómez, aquest drama familiar de 28 minuts ha estat dirigit per Alba Llargués (que també n’ha escrit el guió), com a treball de final de grau en Direcció a l’ESCAC (que en són els productors, via ESCAC FILMS).

Ens parla d’una família d’àmbit rural que viu en una masia aïllada, construïda pels avantpassats. Degut a la humitat i la incomunicació, mantenir-la s’ha fet impossible i s’ha arribat a declarar-la en ruïnes. Tanmateix, la família brega per a salvar la que és casa seva. I mentrestant, l’Elián, un adolescent, i l’Irene, la seva germana petita, recuperen una antiga afició de l’avi: amb gravacions en super 8, convertiran els espais en un record. En el procés, comencen a encuriosir-se per saber quin serà el seu nou lloc.

“Trenc d’alba” és una història sobre una casa que s’esmicola, sobre el creixement dels que hi viuen, sobre l’aïllament, l’amor i la por a la llibertat. retrata el comiat d’un espai en doble format [Digital 1:85:1 · Super 8 – 4:3]: una part de la pel·lícula la roda el mateix protagonista amb la càmera super 8 de l’avi, convertint -mitjançant l’analògic- la casa en un record.