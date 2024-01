Cillian Murphy inaugurarà la Berlinale 2024

La pel·lícula “Small Things Like These“, de Tim Mielants, inaugurarà la 74a edició del Festival de Berlín, el proper 15 de febrer.

Es tracta d’una coproducció belga-irlandesa, protagonitzada per l’actor Cillian Murphy, que s’ha confessat impactat pel llibre de Claire Keegan en què es basa el film, i n’és productor, destacant també en la producció executiva noms com Matt Damon i Ben Affleck. Cillian Murphy és ara mateix un nom destacat del panorama cinematogràfic mundial, arran del seu treballàs a “Oppenheimer“, de Christopher Nolan i la seva corresponent nominació a l’Oscar. Sens dubte, es tracta del principal reclam mediàtic d’aquest film inaugural.

Llegeixo que el llibre ‘Small Things like These’ és una novel·la de ficció històrica de Claire Keegan, publicada el 30 de novembre de 2021 per Grove Press. El 2022, el llibre va guanyar el premi Orwell de ficció política i va ser finalista per al Rathbones Folio Prize i el Booker Prize. La pel·lícula, amb guió d’Enda Walsh, se situa al Nadal de 1985, en què el devot pare Bill Furlong (Cillian Murphy) descobreix tot de secrets que guarda el convent de la seva ciutat, així com algunes veritats importants sobre la seva pròpia vida.

“Small Things Like These” la protagonitzen, a més a més d’en Murphy, Ciarán Hinds, Eileen Walsh, Clare Dunne, Emily Watson, Michelle Fairley.