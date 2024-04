Cal estrenar les pel·lícules en català quan toca

Aquesta temporada s’han produït pel capbaix dos casos, que m’han fet empipar molt, de pel·lícules clau, essencials, de primeríssima importància, que NO s’han estrenat en català (VOSC ni VC) al moment de la seva estrena, de manera que les sales de cine del nostre país han hagut de projectar-les en l’única versió disponible en aquell moment, la VOSE (o la VE). I posteriorment, sembla ser que per alguna cosa vinculada a l’Espai Texas, han aparegut subtitulades al català, amb títol (esclar) en català.

M’estic referint a l’extraordinària “La zona de interés” / “The Zone of Interest“, de Jonathan Glazer, i a la magnífica “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute“, de Justine Triet. Que potser no ho sabíeu? Doncs sí, s’han estrenat en VOSC dies després de quan tocava (o d’amagatotis…). Sales com el gironí Cinema Truffaut, que estrena en VOSC sempre que n’hi ha ‘còpia’, les van haver de projectar en VOSE, perquè no disposaven de la versió en català (una vergonya!). I, pel que es veu, la Generalitat de Catalunya ho assumeix (vegi’s la informació, a Cinema en Català, sobre “La zona d’interès” i “Anatomia d’una caiguda“). I això no pot ser, és un desori, una important minva de potencial per a la normalització del català al cinema i una falta de respecte al conjunt de la població de Catalunya.

Per a poder subtitular-les (o si fos el cas, doblar-les), és evident que cal el permís de la distribuïdora, cosa que vol dir que no s’han oposat (finalment, si més no) al fet que hi hagi la versió VOSC. Si s’hi va negociar, hauria valgut molt la pena que es fes en benefici de totes les sales de cine catalanes disposades a oferir-les en la nostra llengua i perquè les pel·lícules arribessin normalment en català (VOSC) a les nostres pantalles quan tocava, és a dir, el mateix dia que es van estrenar en VOSE. Se m’acut que potser l’impediment era de tipus burocràtic, lligat a l’ordre/sistema de subvencions; però per a això hi ha els polítics, per a trobar-hi solucions: si van acabar trobant-ne, bé s’haurien d’haver espavilat abans. Estem parlant no pas de dos títols marginals de la cartellera (com molts dels que se subtitulen en català), sinó de dues pel·lícules clau, triomfadores a Canes, als Oscar i que han mogut l’interès dels espectadors. Em queda la idea que potser tot plegat ha estat iniciativa directa de l’Espai Texas, que potser n’ha assumit el cost: tant se val, perquè costa poc d’imaginar que els diners de l’Espai Texas per a fer-ho també vénen de la Generalitat, i si era una fórmula d’aconseguir-les en VOSC, valia la pena d’aprofitar-la; però és que, a més a més, no pot ser que només se’n puguin beneficiar ells, si de debò el caleram és públic.

Ho he dit mil-i-una vegada i no em cansaré de repetir-ho: les pel·lícules en català (VOSC o VC) s’han de promocionar en català de bell antuvi (molt abans de l’estrena), amb els seus cartells, els seus títols, així les han d’identificar els mitjans de comunicació catalans, han d’arribar a les pantalles amb les millor condicions possibles (i una n’és, estrenar-s’hi quan toca).

En aquest estat de coses, demano disculpes als lectors d’aquest blog perquè, en el seu moment, no m’he referit amb el títol en català a “La zona d’interès” / “La zona de interés” / “The Zone of Interest“, de Jonathan Glazer, i a “Anatomia d’una caiguda” / “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute“, de Justine Triet, perquè no sabia que les havien subtitulat en català, no n’hi havia cap informació.

I, calla, que veig que l’Espai Texas ofereixen també “Vides passades“, “Robot Dreams“… I FilminCat té carregades, en VOSC: “Vides passades“, “Anatomia d’una caiguda“… Tot un esforç de subtitulació en català, en què no queda dubte que la Generalitat ha invertit (i ben fet que ha fet), però que no s’ha traduït en cinema d’estrena en VOSC al moment que tocava: l’estrena en cines!