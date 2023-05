Una i altra vegada matem la Llengua i Catalunya. Ara Ortega i Junts. Maleïts!

Vergonya!

Joana Ortega i Junts, primer de tot és la Llengua. Aquesta dona no té seny ni dignitat!

Que plegui!

Aquests no són els Junts que vam votar.

Preparem la Llista Cívica, enviem-los a la paperera de la història.

No tenen ni dignitat, ni fermesa, ni consciència del primer valor de Catalunya.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera i visquem la Independència, són indestriables.

No abandonem la llengua, no en baixem, no donem aquest mal exemple que ha donat aquesta Ortega. Que la fotin fora de la llista. No votem aquesta gent!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Tan sols ERC i els comuns ignoren la petició del Círculo Ecuestre de fer el debat municipal en castellà.

https://www.vilaweb.cat/noticies/erc-comuns-catala-debat-municipals-circulo-ecuestre/

PS2: