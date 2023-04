No votem ER, està traint continuament Catalunya, i encara no ha acabat..

ER ha perdut el nord!

Pesen més els interessos de partit i l’interès particular de l’actual president Aragonès, que no pas el bé de la Nació Catalana, de la qual reneguen cada dia que passa.

ER actua contínuament contra la Independència de Catalunya, ER venuda a l’enemic esdevenen quintacolumnistes, una pitjor força d’ocupació.

Ho sento, però aquestes properes eleccions voteu qui volgueu menys aquesta Esquerra Republicana de Junqueras i d’Aragonès, mereixen un càstig molt gran, per haver trencat la unitat, per haver prostituït la immersió lingüística, per haver-se sotmès a les lleis espanyoles i de Castella, la primera de totes la “Constitución española”, per voler ofegar i matar el Primer d’Octubre de 2017 i la DUI, per haver pactat amb l’enemic espanyol cada vegada a canvi de res, per haver enganyat amb la falsa taula de diàleg, per no haver investit Puigdemont, per haver dificultat la governabilitat del MHP Quim Torra, no respectant el govern de coalició quan Aragonès era el vicepresident, per haver obeït diligent totes les insinuacions de la Junta Electoral Espanyola, …

Que ningú voti Esquerra republicana aquestes properes eleccions municipals!

Mereixen un càstig dur i urgent. La seva deriva destructiva no la podem consentir!

Com molt clarament diu Joan Torrecillas

15.04.2023 | 16:09:

“Encara hi som a temps de fer-lis fora de les nostres institucions, sinó s’enfilaran com eures i esbarzers, ofegaran i no deixaran créixer res. Mori el mal govern”

Dimiteixi sr. Aragonés! No faci més mal a Catalunya.

Que ningú voti els traïdors de Catalunya!

Respecte de qui és aquesta senyora que ens volen imposar junt amb aquest verinós, trampós i esviaixat “Pacte d’Entesa:

“Aragonès arreplega el pitjor de cada casa.

Àstrid una fanàtica que ha fracassat en el seu projecte polític. Una persona que res té a veure amb el nostre país i dia si i dia també ens ve a donar lliçons. FRACASSADA amb majúscules.

I això dona l’abast de la degradació a que estem arribant.

No és que posem el llop al galliner, hi posem una gata maula i aquesta haurà de decidir el que ens convé.”

—-

Fotem fora tota la cúpula de l’actual ER, han esdevingut dels pitjors traïdors de tota la història de Catalunya!

Mori el mal govern! Que marxin tots aquests traïdors, començant Junqueras i Aragonès, i no tornin mai més!

—-

Reafirmem el Primer d’Octubre de 2017 i completem la DUI. Lleials al Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, votat i guanyat, complim el Mandat del Poble per al Poble, edifiquem la ja incipient República Catalana Independent!

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

No ens rendim de cap de les maneres, nosaltres no donem cap pas enrere, no cedim al seu engany, perssistim!

D’acord amb molts comentaris, especialment el de Jaume Bonet

15.04.2023 | 14:37

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Polèmica per la designació de l’espanyolista Astrid Barrio com a assessora de l’acord de la claredat.

https://www.vilaweb.cat/noticies/astrid-barrio-acord-de-claredat/

Demés comentaris: