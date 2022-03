No en el nostre nom! No trenquem la immersió !

No caiguem en la trampa i l’autoengany de rebaixar i supeditar la immersió del català a la llengua espanyola o castellana !

La Restitució de la Llengua i el nefast i suïcida redactat d’aquesta llei consensuada amb el PSC i els Comuns.

El MHP 131è de la Generalitat de Catalunya respon en la darrera entrevista que li fa Vilaweb:

”

Un apunt d’actualitat. Què us sembla l’acord d’ERC, Junts, PSC i comuns en què pacten de reconèixer per llei el castellà com a llengua d’ús a l’escola?

1 + Hi he mostrat el meu desacord total. El que ha enervat la gent és el contingut, però també la manera com s’ha gestionat.

2 – El contingut, perquè senzillament és l’entrada de l’espanyol com a llengua d’ús a les escoles; i

3 – implica que la llengua en què s’ensenya primer als nouvinguts no sigui sempre el català. Però enerva la successió dels fets.

4 – <fa malpensat> La manifestació del dia abans, la fotografia, i després el text d’aquest acord i com s’anuncia. La suma de totes dues coses ha causat aquest estat de rebuig.

5 —La immersió ja no es complia en molts punts del país. Què podria haver fet diferent, la Generalitat? Quins errors s’han comès?

—Se n’ha parlat molt, de què passava a les aules amb el català. Així com se n’ha parlat en uns altres àmbits socials. És un problema molt complex.

6 – Segurament, s’haurien d’haver fet unes inspeccions més rigoroses. Segurament, s’hauria d’haver vetllat més pel compliment de la immersió.

7 – Però mai no s’havia arribat al punt que s’ha arribat ara. Em sembla que el conseller Gonzàlez-Cambray ha contestat així el TSJC.

8 – A més, si ja ens podíem queixar que no hi havia prou control d’allò que passava a les escoles, ara serà impossible, perquè cada centre decidirà el que vulgui.

9 – És un moment <molt> crític.”

A partir d’ara si guanya l’aplicació d’aquest nou redactat d’aquesta llei, passaran quatre coses incials i en seguiran altres de molt pitjors i negatives, i tot ens ho haurem fet nosaltres mateixos, els defensors i parlants d’una de tantes llengües del món en vies de reculada i desaparició, per causa de la nostra desídia i manca de responsabilitat, la nostra llengua, la de tots els catalans:

1 – no s’ introduirà tots els nouvinguts a Catalunya amb el coneixement del català.

2 – serà impossible el control de l’aplicació de la immersió lingüística i el vetllar per la seva aplicació efectiva.

3 – Entrarà l’espanyol a l’ensenyament català amb la seva força i prepotència, marginant-ne el català, carregant-se les possibilitats de discriminació positiva de la llengua objectivament més dèbil, el català, i minoritzada per més de 500 lleis, articles o decrets de l’estat espanyol que imposen legalment i unilateralment el castellà.

4 – tota aquesta redacció consensuada amb el PSC-PSOE manifestament espanyolista no serà suficient per aturar la fogacitat i fúria contra Catalunya i el català de les institucions espanyoles, “Gobierno, Parlamento”, judicatura, fiscals, tribunal condtitucional, associacions espanyolistes i espanyols contraris i enemics totals de Catalunya i del català. Tot plegat no haurà servit per a res més que per agreujar encara més la nostra situació d’indefensió.

5 – en cas de permetre aquests canvis en la redacció d’aquesta llei ens haurem fet nosaltres mateixos la feina bruta per a res, destruint el sistema d’immersió, la seva aplicació correcta, les inspeccions i controls necessaris per assegurar-ne el correcte compliment, l’acolliment dels nouvinguts a Catalunya en català, …

Hem d’evitar aquest desastre total, val més suportar l’atac del 25% del moment actual i plantejar-nos molt seriosament i en calma aquesta trascendental batalla en defensa de la nostra sobirania, llibertat i del present i el futur del català.

La immersió, malgrat tot, és un tresor que hem de preservar i millorar.

És més necessari que mai que passem d’una vegada per totes de la pretesa normalització a la imprescindible restitució del català en tot l’àmbit de la nostra nació.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS: No en el nostre nom! No trenquem la immersió!