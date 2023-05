Llista Cívica, encara hi som a temps. Comencem!

Cossos i caps.

Encara hi som a temps!

L’esperança catalana no mort mai!

Sempre anem tard, jo el primer de tots.

Ja som a les municipals i el més calent és a l’aigüera.

Preparem les llistes cíviques i els cossos cívics a cada municipi i comarca, cossos i caps*, a mena de les anhelades Consultes, tots encarats a ser amos i senyors del camí del Mandat del Primer d’Octubre, amos i senyors com a Poble Català Lliure, preparant la eclosió de la Llista Cívica amb un sol objectiu, un sol equip capdavanter o legítim lideratge i un sol programa.

Si ho assolim podrem encarar sense desesper les eleccions al Parlament Català quan aquestes s’esdevinguin, amb una via bàltica esperançada.

Si el Mandat fou República Catalana Independent, siguem-ho tots aquells que siguem capaços de estar censats al Consell de la República, construint-ne la unitat.

* Si volem llista “caps” ens cal també organització i enxarxat “cos, cossos”, com les Consultes.

Les Consultes van fer creïble i materialitzable el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, aquests possibles cossos d’independentisme lleial a l’1 d’octubre i a la DUI, fent-se més unilaterals, per què no pot o podem fer creïble la materialització de la República “del Consell” dels catalans que ja vam votar i declarar amb coneixement de causa?

Concretem l’esperança amb més convenciment i acció. Tot el Moviment per a la Independència, començant per l’ANC fins al darrer mico o mica, no es tracta de sexe sinó de sobirania plena i lliure.

Som-hi!

Continuem!

Perssistim!

Tornem-hi!

PS1:

M’agrada que el meu comentari hagi sigut el comentari número 13 d’aquest article de Julià De Jòdar, perquè el número 13 fou el número de les Consultes, des d’aleshores ja no sóc superticiós, el 13 és un dels meus nombres preferits.

Ximenis, el fet és conegut, va decidir que el 13 seria el dia de la Consulta d’Arenys, la primera! I totes les demés es feren en dies 13.

Tan de bo fóssim afortunats, la fortuna acompanya als valerosos, i cossos i caps o llistes s’esdevinguin… Qui comença?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BlC.

PS2:

Ja estan en marxa…!

(Eleccions Municipals i …)

https://www.vilaweb.cat/noticies/estan-marxa-mail-obert-julia-de-jodar/

PS3:

Primers comentaris:

Marc Mateos

09.05.2023 | 23:13

FNC farà net de tanta misèria política.

Berta Carulla

09.05.2023 | 21:38

D’acord. Però és un desig banal si a l’hora de la veritat ens emboliquem nosaltres també amb llençols -i no ho dic per vostè, sinó en general-. O si ens abstenim o no fem ús del nostre dret a ser-hi i manifestar-nos democràticament i explícita a les urnes, oimés quan tampoc som als carrers.

Gràcies per ser-hi, és un honor compartir paraules i lluites amb persones que us expresseu generosa i francament.

Josep m Uribe-echevarria

09.05.2023 | 21:27

El meu vot no el faran servir per avalar la mascarada que s’apropa,ni per pagar el sou dels figurants.

Julià de

09.05.2023 | 21:26

Sra. Carulla, en nombrosos articles m’he fet un fart de desqualificar l’independentisme que no fa la independència, però, fins i tot amb una punta del llençol amb què el voldrien amortallar, continua sent el fantasma que acoquina l’enemic i els seus mitjans. I, miri, soc dels que considera que, ara i aquí, qui no és independentista, no pot ser progressista.

Berta Carulla

09.05.2023 | 21:09

De debò era un govern “independentista” el que va evitar fa quatre anys un sol vot?

Senyor Julià de Jòdar, si els anomenats progressistes haguéssiu sigut uns patriotes Catalunya seria independent, però abans que independentistes, i que patriotes, sempre cal passar comptes, oi? Ara ja, tant se val.