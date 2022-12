Visqui Catalunya Lliure i plena.

La Nació sencera, la Llengua Catalana, l’Estat Independent i la Constitució catalana, breu, clara i molt urgent.

Fora derrotisme !

Sr. Palou i Sr. Bou, cal que foragitem el derrotisme.

Catalunya és una Nació, fa mil anys que ho és i encara que ens hi esforcem no conseguirem destruir-la, som nosaltres, però ella està molt per sobre de nosaltres.

No és qüestió de diners sinó de dignitat. Ser és el primer valor. Ser catalans en el món, no ser delegats ni supeditats, ser iguals com ho han d’ésser tots els homes.

Llull és viu i la Nació també.

Ens en sortirem sense cap dubte.

Visquem la Llengua!

Visquem la Independència!

Són indestriables!

Això és la Nació, no pas el tamany o la quantitat de parlants.

Tornem la filosofia a les escoles i si algun terrorista d’estat o de Generalitat ens ho vol prohibir, aleshores portem la llengua i el pensament als carrers i a les places, arreu, sense derrotisme, sense demanar permís, sense esperar ordres.

Visqui Catalunya Lliure i plena!

Ens estem autodeterminat, trenquem els lligams que ens atenallen, continuem la revolució per a canviar-ho tot, tot el que s’hagi de canviar. És urgent i necessari.

Fora derrotisme!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Miquel de Palol: “Els espanyols han fet el que havien de fer. Els catalans, no”.

https://www.vilaweb.cat/noticies/miquel-de-palol-entrevista-catalunya-proces-frase-variata/

PS2:

Ens estem autodeterminant. Al CdR ja som 103.010 censats.

Estem preparant les Consultes Cíviques i la Conferència Nacional de tot l’independentisme.

Vam votar i vam guanyar, ens vam atorgar a nosaltres mateixos un Mandat, edificar, dia a dia i moment a moment, la ja incipient República Catalana Independent. Executem-lo, lleials, aquest Mandat, amb el cor alegre i esperançat, sense derrotisme, sense mandra, sense por, exultants!