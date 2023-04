1-O i DUI contra la trampa de l’Acord de Claredat

No! a l’Acord de Claredat!

el darrer engany i perversió d’ER-Aragonès-Junqueras, contra Catalunya,

després de la farsa de la taula de diàleg, després de la supeditació a la Constitució espanyola, després del cavall de Troia del castellà a les escoles, per a carregar-se la immersió lingüística, després de provocar la divisió entre els independentistes, després de no haver investit el MHP Puigdemont, després i després… de tanta ignomínia!

No entrem en aquest joc pervers, en aquesta altra trampa de Junqueras-ER-Aragonès.

El Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya ja està fet i guanyat i la DUI votada i també guanyada. No hi donem més voltes. Preparem-nos per completar el que vam començar.

No escoltem el cant de les sirenes traïdores que ens volen ofegar. Cerquen desmotivar-nos, rendir-nos, confondre’s, dividir-nos. No ho permetem !

Siguem lleials al mandat que ens vam donar: Edifiquem, dia a dia, la ja incipient República Catalana Independent.

Siguem lliures ara.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera i visquem la Independència, són indestriables.

Marxem d’Espanya tal com Josep Costa va marxar d’aquell judici farsa. Trenquem el mur espanyol, tal com ho van fer els alemanys de Berlín, maó darrera maó!

Donem suport a les institucions a l’exili, a Waterloo. Al Consell de la República i a l’Assemblea de Representants.

Aquest ha d’ésser el Gran Pacte de l’independentisme Unilateral.

Creem el Cos Cívic de l’independentisme. Perquè sense cos no hi pot haver cap i el necessitem, necessitem la Llista Cívica per tirar endavant, qui de veritat estigui disposat a fer la Independència s’hi afegirà.

No tinguem por de nosaltres mateixos, rebutgem els traïdors i tirem endavant.

Escoltem Cotarelo en el

següent enllaç. Meravella tanta dignitat. Cotarelo ens parla en català, un “10” de català, des de la seva ànima lliure i compromesa amb Catalunya. Quina lliçó!:

https://youtu.be/T-z-IX9SyNs

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC .

PS:

Joaquim Colominas: “No formaré part de l’acord de la claredat, no té recorregut polític i és una cortina de fum”

https://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-colominas-acord-claredat-consell-academic-entrevista/