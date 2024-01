Anna Confetti, nova presidenta de l’associació de circ APCC

La pallassa Anna Confetti (Anna Alavedra) s’ha convertit en la primera dona en dirigir l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC). L’elecció de la nova junta de l’APCC, creada ara fa 20 anys, es va fer en una assemblea celebrada el passat 15 de desembre. La resta de càrrecs de la junta directiva està formada per William Giribaldi, que continua com a vicepresident, el pallasso i malabarista Moi Jordana, que actuarà com a secretari, i la gestora cultural Sol Aso, que serà la tresorera. Com a vocals hi ha Agua Bach, Aleix Gómez, Jessica Arpin, Mònica Plans, Núria Puig, Lara Renard, Regina Segura ‘La Curry’ i Yldor Llach. És una junta molt potent, plural i amb majoria de dones. Els desitjo tota la sort del món i molts encerts. Foto: Escena Familiar.

Neix el Diari del Circ. Des del passat dia 3 de gener, el Bloc de Circ de Marcel Barrera, creat al diari Vilaweb l’any 2009, es transforma en Diari del Circ. Després de 14 anys de Bloc de Circ, el canvi respon a la voluntat de créixer i d’informar sobre l’actualitat del circ i la cultura amb periodicitat diària. Durant aquest any 2024 està previst incloure millores, com un podcast i un canal de vídeo. El Bloc de Circ va tenir durant l’any 2023 un total de 4.297 visites, un xifra que representa un augment del 28% respecte l’any 2021. L’entrada més vista va ser Alba Sarraute guanya el Premi Nacional de Cultura. Qui ho vulgui es pot subscriure gratuïtament a la pàgina web i i rebrà un correu immediatament després de la publicació d’una entrada. També podeu enviar informació, notícies i comentaris al correu mbarrera@periodistes.org.