Alba Sarraute guanya el Premi Nacional de Cultura 2023

L’acròbata, pallassa, dramaturga i actual directora de la fira de circ Trapezi, Alba Sarraute (Argentona, 1982) ha estat reconeguda avui amb el Premi Nacional de Cultura que atorga el CoNCA. El premi s’ha donat a conèixer aquest matí en un acte al Col·legi d’Arquitectes de de Catalunya.

El jurat ha destacat de Sarraute la seva “sòlida formació i solvència artística indiscutible i molt creativa” i que “incorpora la narrativa visual com a fil conductor i les tècniques de circ com a eines d’expressió”. També ha destacat “el seu recorregut en diverses companyies i projectes europeus, que li ha atorgat un “reconeixement internacional com un gran valor de la mirada dramatúrgica circense“. “En aquest darrer temps -subratlla el jurat- ha aportat una reflexió a través de les seves creacions sobre el cos de la dona, la maternitat i les arts del circ.

L’Alba és filla del músic Jorge Sarraute i germana del pallasso Pau Sarraute. Es va formar a l’escola de l’Aula de Teatre de Mataró i al Centre de les Arts del Circ de Rogelio Rivel de Barcelona. Es va graduar a l’Academie de Cirque Contemporain Fratellini de Saint-Dens. Alguns dels seus espectacles han estat “Mirando a Yukali”, “La Diva”, “Desvariacions d’Otelo” i l’excel.lent “Desdèmona”, actualment en gira. També ha anat de gira amb Cirque du Soleil acompanyant al seu marit, Benjamin Eugène, també artista de circ. Per a l’any 2024, Sarraute prepara una versió circense de “Macbeth” que estrenarà al Grec.

Avui també han rebut el Premi Nacional de Cultura el cantautor Joan Manuel Serrat i el festival Eufònic, entre d’altres. Entre els artistes de circ que han rebut els últims anys un Premi Nacional de Cultura hi ha el Circ Cric de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, la pallassa Pepa Plana i l’amazona Paulina Schumann.

Fa uns anys, Alba Sarraute va decidir marxar de Catalunya per amor i va lamentar les poques oportunitats que el circuit de les arts escèniques oferia als artistes de circ. Quan va tornar, en els programes dels seus espectacles es podia llegir entre els productors a Mamaproductions. Era una manera d’agrair a la seva mare, Montse Pons, que l’ajudés en el finançament dels seus espectacles. És una bona notícia el retorn i el reconeixement de l’Alba. Moltes felicitats.

Foto obertura: JM Auge Fradera.