Segona tardor de càpsula

Un any després, em torna a tocar preparar una càpsula de tardor.

Hi ha una gran diferència, i és el que he après enguany:

Necessite molta menys roba del que em pensava, només són tres mesos i si vas combinant-la repeteixes poc, i tampoc passaria res

No neccesite roba que no s’adequa a les meues activitats diàries, l’estació de l’any, la forma/tamany del meu cos, o que no m’agrada

Els meus colors bàsics canvien segons l’estació de l’any

Si identifique alguna necessitat, és fàcil trobar-la de segona mà.

En quant a la roba, tinc molta feina ja feta durant un any de descartar i adquirir peces.

La setmana que ve toca organitzar l’armari, que tornem a Londres. De moment, la idea que tinc és aquesta

