Operació Espases de Ferro: violència contra les dones jueves, guerra contra la civilització i les impostures de Pedro Sánchez

Les operacions militars a Gaza s’han aturat arran dels quatre dies d’alto-el-foc humanitari acordat per permetre un intercanvi d’ostatges israelians per presoners palestins, però la guerra està lluny d’acabar-se, ans al contrari, la intensificació gradual la decideix Iran, com explica avui al Jerusalem Post Jonathan Spyer. Les FDI colpegen Hamàs a Gaza però encara són lluny de doblegar-ne la capacitat operativa, i, quan ho arribin a aconseguir, no hauran acabat pas amb el jihadisme global que planteja aqueix conflicte com una etapa en la lluita per abatre l’hegemonia occidental.

Avui ho explica el mateix Benyamin Netanyahu en aquest article al Jerusalem Post: “If Hamas, Iran win, the rest of the civilized world is next”. I ahir ho va exposar llargament a la roda de premsa en presència de Pedro Sánchez i el primer ministre belga, que en acabar se’n van anar al pas fronterer de Rafah per retratar-se amb el camions entrant ajuda humanitària a Gaza des d’Egipte i reclamar a Israel l’aturada de la guerra i el reconeixement de l’estat de Palestina. Però l’estultícia suïcida dels dirigents europeus, especialment els autodenominats d’esquerres, és incommensurable, com exposa el lliurepensador algerià Boualem Sansal avui a Tribune Juive: “Les civilisations meurent, et l’Occident est sur le chemin des pleurs”.

Avui, arreu del món civilitzat hom commemora el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, però la feta a les jueves per part dels jihadistes palestins gairebé només la denuncien a Israel. La muller del president d’Israel va exclamar-se: “Michal Herzog dénonce le silence des groupes de défense des droits sur les viols du Hamas“. Excepcionalment, una manifestació tindrà lloc avui dissabte a París on està previst que un grup representi les israelianes víctimes de violacions i mutilacions sexuals en l’atac del 7 d’octubre passat.

Dissortadament, les feministes occidentals callen, tot legitimant la violència contra les dones israelianes en nom de la causa superior del poble palestí, o fins i tot neguen que s’hagi produït (com aqueixa responsable del centre d’acollida de la Universitat d’Alberta, al Canadà).