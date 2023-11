Hussein Aboubakr Mansour: The Savage Nihilism of ‘Free Palestine’

Hussein Aboubakr Mansour (El Caire, Egipte, 1989) nascut al si d’una família islamista de classe mitjana, va estudiar història a la universitat de la seva ciutat natal, va participar a la revolta contra el règim de Mubarak, fou detingut l’any 2012 i posteriorment s’exilià als EUA, on ha desenvolupat la seva carrera acadèmica i esdevingut un fervent solidari del poble jueu. Col·labora amb la Tikvah Fund i Director of EMET’s Program for Emerging Democratic Voices from the Middle East.

El proppassat 10 d’octubre va publicar a la revista jueva nordamericana Tablet aqueix article punyent: “The Savage Nihilism of ‘Free Palestine’, que ha estat reproduït per molts altres mitjans arreu del món, per exemple a Monde Afrique, però no pas al nostre país. Pel seu interès i pel fet de provenir de lliurepensadors originaris del món islàmic que es pronuncien contra el jihadisme pro-palestí (com Kamel Daoud, Boualem Sansal entre d’altres) el divulgo (en versió francesa) amb l’esperança de contribuir a la desconstrucció del palestinisme mític i l’antisemitisme que sembla hegemònic en aqueixos temps tenebrosos:

« Palestine libre » – le slogan, le fantasme et la politique – a toujours délibérément impliqué le massacre de Juifs dans leurs villes, rues, magasins et salons. Rares sont ceux qui sont prêts à le dire ouvertement, mais dans de nombreux cercles intellectuels, professionnels et populaires du Moyen-Orient et de l’Occident, l’idée de libération nationale palestinienne a longtemps été formulée en des termes qui tolèrent ou nécessitent le meurtre aveugle de Juifs.

Pour des acteurs plus clairs comme le Hamas et la République islamique d’Iran, libérer la Palestine signifie simplement l’éradication totale d’Israël sans réserve. Il ne s’agit pas d’un point polémique, mais d’une réalité fondamentale et d’un fait de nos vies qui mérite un examen minutieux.

Considérez le milieu idéologique dans lequel de nombreux Arabes et musulmans ont été élevés, dont moi. Ayant grandi en tant que musulman en Égypte, le concept de Palestine n’a jamais été une question géopolitique; c’était une partie profondément enracinée de notre identité morale collective, l’élément unificateur de notre nationalisme arabe religieux et laïc. C’était et reste une cause qui nous touche politiquement, socialement et spirituellement, se rapprochant souvent d’une ferveur qui défie la rationalité. Cette charge émotionnelle, ancrée dans les récits politiques et religieux d’une grande partie du monde arabo-musulman, a détruit l’idée selon laquelle la cause palestinienne est simplement basée sur l’antisionisme plutôt que sur l’antisémitisme.

Ce milieu, cependant, n’est en aucun cas essentiel à ce que signifie être arabe ou musulman : il s’agit d’un phénomène tout à fait moderne, largement façonné par l’influence des idéologies révolutionnaires européennes sur les intellectuels et militants politiques arabes. Parmi ces systèmes de pensée importés se trouve une tendance de l’antisémitisme révolutionnaire qui présente les Juifs comme l’ennemi éternel non seulement des Arabes mais de tous les êtres humains.

Bien entendu, tous les Arabes et tous les musulmans ne souscrivent pas à ces opinions, mais lorsqu’elles sont combinées à des préjugés religieux et culturels préexistants, elles ont infecté presque toutes les institutions, modes de pensée et aspects de la vie du monde arabo-musulman. La littérature politique et religieuse arabe moderne est pleine d’affirmations selon lesquelles les Juifs sont des hostis humani generis., les ennemis de l’humanité – une calomnie européenne classique et un cri révolutionnaire français.

Cette pensée empoisonnée aggrave le concept de « libérer la Palestine » et le présente comme une sorte de résistance aux colonisateurs étrangers, une révolution fanonienne qui promeut la violence contre les civils comme un moyen légitime de parvenir à la justice raciale. Etiqueter tous les Juifs israéliens – dont la grande majorité sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés des dictatures arabes musulmanes et du totalitarisme soviétique – comme des colonisateurs, des colons et autres impérialistes aboutit à mettre en place une sorte de punition ethnique collective, – absurde jusque dans ses propres termes tordus – qui rappelle la dénonciation chrétienne médiévale des Juifs comme une abomination morale, en tant que groupe aussi bien qu’en tant qu’individu. Vous avez peut-être remarqué ces derniers jours que ceux qui s’engagent dans la libération de la Palestine ne semblent pas pouvoir éviter la déshumanisation abjecte des Juifs en tant que peuple – et que leur objectif n’est pas que les Palestiniens vivent simplement dans la paix, la dignité et la liberté aux côtés des Juifs Israéliens, mais dans un État nécessairement établi sur les ruines d’Israël. Le Hamas est explicite dans son intention d’assassiner la population juive d’Israël et de réduire en esclavage tous les survivants ; ses partisans au Moyen-Orient et en Occident sont plus réservés sur ce point.

Les islamistes expriment le fantasme de l’éradication des Juifs dans le langage du jihad, formulé en termes eschatologiques et imprégné d’un sens de justice divine et de guerre cosmique – ce que les Occidentaux reconnaîtraient habituellement comme une forme de fascisme religieux. Mais si la version islamiste de cette idée est assez puissante pour mobiliser les masses pauvres et sans éducation, il existe une version « de gauche » ou laïque – formulée dans le langage de Fanon et Karl Marx – qui parle d’émancipation humaine, d’égalité d’anticapitalisme et de justice sociale. Cette version de gauche a été le moyen le plus efficace de mobiliser l’opinion au sein de l’intelligentsia occidentale. Mais la version djihadiste et la version laïque sont pile et face d’une même médaille, dont la valeur est fixée dans le sang juif.

Pour ceux dont l’esprit est façonné par une telle vision du monde – de « droite » ou de « gauche », religieuse ou athée – célébrer le meurtre de civils israéliens innocents, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, est l’expression de l’accomplissement partiel d’une vision morale. Lorsque j’étais adolescent en Égypte, je me souviens que presque tous les adultes autour de moi exprimaient de tels sentiments lorsqu’ils suivaient la nouvelle des attentats suicide visant des civils israéliens pendant la Seconde Intifada. Les autorités religieuses les plus importantes d’Égypte affirmaient que les auteurs de ces actes étaient des martyrs et des saints. D’une certaine manière, cela n’est pas sans rappeler la valorisation, voire la canonisation, de ceux qui ont détruit leurs moyens de subsistance, incendié des propriétés et pris pour cible des policiers lors des manifestations américaines de l’été 2020. Je n’ai pas l’intention de mêler la politique intérieure américaine à ce qui ne la concerne pas, ni de suggérer une équivalence morale parfaite, mais les dirigeants du Hamas et de la République islamique d’Iran eux-mêmes insistent sur le fait qu’ils sont engagés dans la même lutte contre le racisme.

Presque tous les Arabes musulmans savent que ce que je décris n’est pas une opinion personnelle mais une réalité objective. Nous pouvons essayer de minimiser ces faits, ou de les rejeter comme des rêveries illusoires d’ignorants sans instruction, influencés qui plus est par des fanatiques religieux et populistes. Mais nous ne devons pas nier leur véracité.

Je crains que l’impulsion de rejeter et de rabaisser cette idée ne relève pas d’une croyance sincère mais d’un profond sentiment d’impuissance. Après de nombreuses conversations récentes avec la génération montante de jeunes professionnels et diplomates arabes intelligents, occidentalisés et hautement instruits, j’ai fait le constat d’un immense refus d’affronter cette réalité. Même parmi ceux qui acceptent véritablement la légitimité d’Israël d’une manière dont leurs parents n’auraient jamais été capables, je les entends presque toujours décrire la mort d’Israéliens innocents comme étant d’une manière ou d’une autre leur propre faute, ou du moins la faute du gouvernement israélien qui refuse de mettre fin unilatéralement au conflit. Il n’y a rien de plus déprimant que la capitulation des jeunes face à un problème qu’ils considèrent comme trop grand pour être résolu..

Ceux d’entre nous qui appartiennent à la classe des Arabes professionnels et cosmopolites, qui sautent de pays en pays et d’un mode de vie à l’autre, qui bénéficient de cultures étrangères et ont fait leur la devise morale du libéralisme et de la tolérance, ceux-là ont souvent secrètement honte. Nous voyons l’antisémitisme, la soif de sang, la folie, et nous grinçons des dents – mais nous espérons que cela disparaîtra. Il est plus facile pour nous d’envisager un avenir hypothétique où les choses seraient autrement. Il est plus facile de s’intégrer dans le nouveau monde social auquel nous voulons appartenir, plutôt que de lutter contre les échecs de celui que nous avons laissé derrière nous. Nous écartons, nous rabaissons, nous expliquons, nous disons : « Et Shireen Abu Akleh ? » – et nous continuons à faire semblant.

Mais je crains que nous ne soyons pas aussi frais ou jeunes que nous aimons le croire. Nous marchons sur les traces des générations précédentes d’Arabes intellectuels modernistes, laïques. Eux aussi ne voulaient rien avoir à faire avec leurs terres natales, qu’ils considéraient comme n’ayant ni le pouvoir, ni le prestige ni le respect auquel ils aspiraient. Dans leur égoïsme et leur narcissisme intellectuel, ils ne voulaient pas appartenir à des sociétés « arriérées ». Ils ont donc cherché dans les idéologies étrangères, principalement occidentales, un refuge et une cachette contre le retard. Ils ont rejoint les mouvements laïcs progressistes et les révolutions à la mode parce qu’ils offraient une issue de secours à la corvée d’un changement local lent et marginal. Ils sont devenus révolutionnaires parce qu’ils avaient peur et ne se sentaient pas en sécurité. Comme Edward Saïd, ils étaient des « humanistes » antisionistes et antiaméricains parce qu’ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas être, des « Arabes ». « Leur chauvinisme culturel évident n’était qu’un besoin de s’auto-annihiler, de disparaître dans l’universalisme. Leur vie était une quête désespérée pour perdre leur propre peau.

Aux Arabes de ma propre génération, je dis que nous avons besoin d’une approche véritablement différente. Je ne vous demande pas d’aimer Israël ou le sionisme, ni d’accrocher une affiche du hipster Herzl dans votre chambre. Si vous critiquez Israël et pensez qu’il devrait y avoir une Palestine, continuez à le faire. Tout ce que je vous demande, c’est d’être authentiquement courageux, d’admettre que le meurtre dont nous avons tous été témoins ces derniers jours est une représentation exacte et une conséquence logique d’un système moral catastrophique, celui que nous connaissons tous intimement. C’est un moment d’introspection collective. Il est temps d’affronter les recoins les plus sombres de notre héritage idéologique et de remettre en question les idées et les croyances que nous avons pu assimiler sans esprit critique. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons espérer contribuer à un monde plus constructif et plus humain pour nous-mêmes.