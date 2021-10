Anotacions sobre els conflictes multidimensionals al Magreb

Vistos de Catalunya estant, els conflictes en curs al Magreb haurien de ser objecte d’una atenció preferent per part dels governants i polítics nostrats, però sovint no passa d’un tractament mediàtic i superficial. Les lluites per l’autodeterminació dels cabils i els saharauís, la revolta democràtic de l’Hirak algerià, la democratització de Tunísia, i en menor mesura del Marroc, el salafisme magrebí que circula cap a França i Bègica fent parada i fonda al nostre país, són qüestions que afecten els interessos geoestratègics nacionals catalans clarament divergents dels espanyols.

Essent només un observador guiat per les pròpies -i limitades- experiències i coneixences en aqueix àmbit, em semblen rellevants les següents qüestions:

L’excepcionalitat tunisiana, el primer estat on va esclatar la “primavera àrab” fa deu anys, que ha oscil·lat entre la democratització i l’islamisme fins arribar al moment present en que el president Kais Saied ha destituït el govern islamista d’Ennahda i nomenat una universitària de prestigi, Naida Bouden Romdhane que ha incorporat un bon nombre de dones als càrrecs ministerials amb els propòsits de modernització socioeconòmica i lluita contra la corrupció com a prioritats.

El moviment per l’autodeterminació de la Cabília, l’avantguarda de l’alliberament nacional amazic, amb un govern provisional a l’exili presidit per Ferhat Mehenni, l’extradicció del qual demana el govern algerià al francès, enmig d’acusacions de terrorisme i connivència amb el Marroc i Israel.

L’Hirak, el moviment social pro-democràcia a Algèria que s’ha manifestat massivament -i reiteradament- els darrers dos anys, durament reprimit pel poder àrab-islamista, incapaç de sortir del cercle de corrupció, integrisme d’estat i islamisme que ha dut a la fallida de l’estat en tots els àmbits.

Les reformes polítiques del Marroc, on les darreres eleccions han estat una desfeta dels partits islamistes, propiciada pel règim monàrquic que ha ofert el govern a gestors liberals i ha incorporat nombroses dones a llocs ministerials. Rl moviment independentista del Rif és activament reprimit per l’estat, però permet les expressions culturals amazics pròpies de la meitat de la població per tal de no crear un conflicte com el dels cabils a Algèria. El Regne del Marroc ha adoptat una postura obertament pro-occidental en les relacions internacionals, ha establert relacions diplomàtiques amb Israel i cerca depassar clarament a Algèria com a referent geoestratègic al Magreb.

De Catalunya estant, és prioritari afavorir la integració en la catalanitat de la població amazic instal·lada al país, amb un efectiu reconeixement de la seva identitat nacional. En això, tenim el poder marroquí en contra ja que mira d’evitar-ho per tenir controlada la diàspora mitjançant les mesquites addictes al règim. També cal manteenir el suport a la causa saharauí, per motius ètics i perquè posa en evidència la impostura del govern espanyol en negar-los-hi el dret d’autodeterminació.

La irrupció de les dones en la vida política i social a Tunísia i al Marroc és un estímul per a les musulmanes catalanes per sortir de l’enclaustrament que la tradició i la ideologia islamista propugna reproduir entre la pobalció d’origen magrebí.