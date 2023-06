Efectivament, la meva pretensió presenta més dificultats que trobar una agulla en un paller.

Hi ha un parell de pàgines des Quarter de Santiago a Internet (https://www.facebook.com/groups/138531645094 i https://www.amigosdelamili.com/cuarteles/cuartel-de-santiago-mahon-menorca-regimiento-de-infanteria-moto-1/miembros) on he trobat gent que van estar-hi el mateix temps que jo i un d’ells diu que recorda es meu nom de sentir-lo quan passaven llista.

Hem fet el viatge a Menorca, que era un desig de la meva companya de feia molts anys i ha estat un èxit.

A la plaça de s’Esplanada vaig parlar amb gent de la meva edat i no vaig esbrinar res del company de mili de fa 55 anys.

Hostatjats a Starbal Villa d’Es Castell, hem visitat La Mola, Port i Maó, Talaiot de Torralba, El Toro, Naveta des tudons, Ciutadella, Cala Blanca, El Vall-Cala d’Algaiarens, Es Grau i s’Albufera amb la Cala Llimpa, Far de Favàritx, Fornells i Far de Cavalleria. Vam comprar ensaïmades, sobrassada i formatges i cap a casa. Quatre dies a Menorca ben aprofitats.