Koldo Pereda

“La vía negociada es posible porque la vía unilateral es factible”

1-Vía unilateral:

9 de maig de 2019

(1) “Jaque mate en cuatro jugadas”.

Introducción.

Lo primero de todo es decir que “Jaque mate en cuatro jugadas” es un trabajo personal, de cuatro días de vacaciones en agosto. Lo siento si alguien piensa que es información privilegiada.

2-Vía negociada:

27 de jul. de 2019

“Vía negociada”-Capitulo 1.

Terminado el análisis de la vía unilateral (“Jaque mate en cuatro jugadas”) llegue a la conclusión de que es muy factible.

(3)

28 de jul. de 2019

(1)

“Vía negociada” Capitulo 1. ANEXO.

Gracias por tanta aportación tan interesante. Pienso que en este punto hay que profundizar en los intereses de la UE en resolver el conflicto català.

Lo que más interesa a la UE es el dinero.

(4)

28 de jul. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 2.

La vía negociada NO afecta a la vía unilateral.

La vía unilateral SI afecta a la vía negociada.

(5)

29 de jul. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 3.

La vía negociada NO afecta a la vía unilateral.

La vía unilateral SI afecta a la vía negociada.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

(6)

30 de jul. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 4. Continente/contenido.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

(7)

2 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 5. Aikido.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

AIKIDO!!!

(8)

6 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 6. Aikido. Anexo.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

Observo que hay gente que está despistada por esta serie de capítulos.

(9)

9 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 7. Renacimiento de Castilla. Renacimiento dels Països Catalans.

“La vía negociada no liquida la vía unilateral”.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

(10)

10 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 8. Soberanía total/soberanía parcial.

“La vía negociada no liquida la vía unilateral”.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

(11)

13 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 9. Parte 1. ERC/JxCAT.

“La vía negociada no liquida la vía unilateral”.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

La situación actual es muy complicada. Todo afecta a todo.

(12)

13 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 9. Parte 2.

“La vía negociada no liquida la vía unilateral”.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

(13)

14 d’ag. de 2019

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 9. Parte 3.

“La vía negociada no liquida la vía unilateral”.

La solución tiene que validarse con un REFEREDUM.

(15)

7 de des. de 2019

(1) “Vía negociada”-Capitulo 11.

Si existe una vía negociada de menos a más, cualquier nueva circunstancia de la vía unilateral cambia la negociación.

Si la negociación es de menos a más tendremos un mínimo y un máximo.

(16)

1 de gen. de 2020

(1)

“Vía negociada”-Capitulo 12.

Si existe una vía negociada de menos a más, cualquier nueva circunstancia de la vía unilateral cambia la negociación.

================================

854

16 de jul. de 2021

Me podries donar la teva opinió. Jo no entenc la jugada i molt menys l’actitut dels advocats