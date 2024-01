Guerra entre Israel i Hamàs

Aquest article és la traducció de l’esperanto de l’article de la pàgina 8 de la revista Kontakto número 3 de l’any 2023.

LES GUERRES NO SÓN SOLUCIONS REALS PER VIURE EN PAU I HARMONIA

L’editor em va demanar que escrigués un article sobre la situació a Israel i Gaza després de l’atac de Hamàs del 7 d’octubre de 2023. Vaig dubtar una mica, adonant-me que no sóc capaç de descriure-ho tot objectivament, però hi vaig estar d’acord perquè un tan terrible atac i massacre de jueus mai ha passat després de l’Holocaust, i igual que l’Holocaust, no ha de ser oblidat i sí conegut per tot el món, sobretot perquè els atacs contra els jueus amb l’aparença de donar suport a Palestina i les manifestacions antiisraelianes augmenten al món.

Exactament cinquanta anys després del traumàtic atac sorpresa contra Israel durant la festa jueva més sagrada de Yom Kippur, l’octubre de 1973, hi va haver un altre atac sorpresa enmig d’una festa jueva que també va colpejar l’exèrcit israelià sense estar preparat. La diferència, però, és gran: el 1973 hi va haver una batalla entre exèrcits: els exèrcits d’Egipte i Síria van atacar l’exèrcit israelià. D’altra banda, l’any 2023 es va produir una massacre massiva de ciutadans israelians, majoritàriament nens, dones i ancians, per part de l’organització terrorista extremista islàmica fonamental Hamàs, amb crueltats increïbles semblants a les comeses per l’Estat Islàmic (en anglès ISIS).

Protegits per més de 5.000 coets llançats en poques hores, uns 3.000 terroristes van creuar la frontera i en poques hores van assassinar sistemàticament uns 1.400 israelians, la majoria famílies, dones, nens i nadons, en van segrestar a més de 240, d’ells més de 30 nens que continuen atrapats per Hamàs a Gaza, sense cap informació ni contacte amb la Creu Roja. Els terroristes van ser seguits per una multitud de palestins no organitzats de Gaza, que van continuar robant, violant i cremant, destruint junts més de vint pobles i petites ciutats properes a la frontera.

L’atac massiu coordinat en desenes de llocs, així com la quantitat

de municions i armes i fins i tot instruccions escrites que portaven els atacants revelen un pla llarg i detallat amb un únic objectiu: matar i segrestar el major nombre possible d’israelians.

Durant els primers dies després de l’horror, vaig rebre desenes de missatges de suport i solidaritat d’esperantistes d’arreu del món.

Heus aquí la meva resposta a un d’ells, que també representa els altres:

一 Tota la comunitat esperantista està extremadament consternada en aquests moments per veure què passa amb la nostra comunitat israeliana d’esperantistes.

一 Afortunadament, els esperantistes israelians no es van veure afectats directament, però ara tot el país es troba en una situació difícil, les escoles no funcionen, molts homes es mobilitzen a l’exèrcit i s’esperen dies millors i més tranquils.

Tots els esperantistes, a Israel i arreu del món, comparteixen aquest ideal. Israel, però, és conscient que per assolir la pau anhelada, cal eliminar l’amenaça de Hamàs, l’objectiu declarat del qual és destruir l’estat jueu i matar israelians. Durant setze anys Hamàs no ha parat d’atacar Israel amb milers de coets llançats des de Gaza. Tanmateix, per raons humanitàries, Israel no ha deixat de subministrar a Gaza electricitat, aigua, treball a Israel i va possibilitar el suport financer internacional. Ara està clar de nou que Hamàs no ha deixat d’utilitzar aquest suport, no per ajudar els residents de Gaza, sinó per construir més coets i entrenar més terroristes assassins per matar tants israelians com fos possible. El cruel assassinat massiu del 7 d’octubre de 2023 és el major nombre de jueus assassinats en un dia des de l’Holocaust.

Malauradament, la població palestina de Gaza també està patint i

patirà molt, a causa de la guerra iniciada pels seus governants de Hamàs. Els danys militars als civils a Gaza s’intensifiquen per les tàctiques sistemàtiques de Hamàs, de construir els seus túnels, barraques i llocs de llançament de coets en zones densament poblades, i particularment sota els hospitals. Podeu conèixer la filosofia de Hamàs a partir d’una entrevista amb un funcionari de Hamàs al canal de televisió MEMRI, https://www.memri.org/tv/hamas-official-mousa-abu-marzouk-tunnels-gaza-protect-fighters -%20no-civils. L’entrevistador va preguntar al funcionari de Hamàs Musa Abu Marzouk: Quan vau construir 500 km de túnels a Gaza, per què no vau construir refugis per a civils? Abu Marzouk: Els túnels són per a nosaltres. Els ciutadans de Gaza estan sota la responsabilitat de l’ONU i Israel. Una traducció més detallada (segons els subtítols del vídeo): “els túnels són per protegir-nos dels atacs aeris [d’Israel]. Lluitem des dels túnels. El 75% dels habitants de la Franja de Gaza són refugiats, atesos per les Nacions Unides (UNRWA). És responsabilitat de l’ocupació proporcionar serveis als residents de Gaza”.

Es plantegen una sèrie de preguntes sobre els antecedents històrics:

1. Contra qui lluita Hamàs i per quins mitjans? (resposta:

contra Israel, a través del terror, amb l’objectiu de matar tants israelians com sigui possible)

2. “El 75% són refugiats” – des de quan? (Des de 1948 els països àrabs

i en conseqüència els palestins van transformar els refugiats en una arma política contra Israel i, per tant, en comptes de rehabilitar-los, van decidir mantenir-los en aquesta situació, que no té equivalent en el món pel que fa a la durada i l’abast de l’ajuda).

3. Quina ocupació*? (Des del 2005, no hi ha un sol soldat israelià a la Franja de Gaza, i els proliferants assentaments que van sorgir a Gush Katif -una regió desèrtica al sud de la Franja de Gaza- i al nord de la Franja de Gaza, han estat dolorosament desplaçats d’Israel, deixant enrere els hivernacles i les infraestructures que va utilitzar Hamàs per construir barracons i pous de míssils per bombardejar els residents d’Israel).

*Breu història de la Franja de Gaza en els darrers 75 anys: 1948-1967 ㄧ ocupació egípcia, 1967-2005 ㄧ ocupació israeliana, 2005-2007 ㄧ sota el govern de l’Autoritat Palestina, 2007-2023 ㄧocupació de Hamàs.

UNA MICA MÉS DE PERSPECTIVA HISTÒRICA Els israelians i palestins han parlat en el passat d’una solució diplomàtica al conflicte (per exemple a Oslo als anys noranta) i segur que ho hauran de fer en el futur.

Tanmateix, entengueu que la massacre de Hamàs del 7 d’octubre és tan traumàtica per als jueus i israelians com l’Holocaust: en ambdues catàstrofes, jueus indefensos van ser assassinats en massa de manera cruel, sistemàtica i indiscriminada entre homes, dones, nens i nadons, només perquè eren jueus. (aquesta vegada israelians). A més, la massacre contemporània va anar acompanyada de tortures no humanes, cremades, violència i decapitacions. Aquests horrors van ser fotografiats i documentats amb detall, de vegades fins i tot pels mateixos assassins.

En una entrevista a Sky News el 16 d’octubre, Yosi Landau, que fa 33 anys que és voluntari de ZAKA (una organització que té com a tasca identificar persones mortes en accidents, batalles i atacs terroristes), va dir que al voltant del 80% dels 280 assassinats. ell i el seu equip tractats en els dos quibuts més afectats, Kfar Aza i Be’eri, van mostrar signes de tortura, fins i tot de cadàvers de nens.

El president israelià, Yitzhak Herzog, en una entrevista a CNN el 15 d’octubre, va revelar el que va descriure com un “llibre-guia” de Hamàs que va dir que el portava un terrorista assassinat. “És un llibret, [que explica] com entrar als llocs de residència civils -un quibuts, una ciutat, un moixav- com atacar-los i, sobretot, què fer amb els ciutadans.

El llibret descriu amb detall com torturar els ciutadans i com segrestar-los o matar-los”, va dir Herzog.

Israel, i esperem que tota persona que conegui aquests fets, no pot acceptar una comparació d’aquests horrors amb l’activitat de l’exèrcit israelià a Gaza, que té com a objectiu eliminar l’amenaça de Hamàs per sempre. El gran nombre de civils afectats prové del fet que Hamàs utilitza sistemàticament els palestins de Gaza com a escuts humans, construint deliberadament les seves instal·lacions i llança-coets enmig de zones densament poblades, en torres residencials civils i al costat (de vegades) d’hospitals. escoles i mesquites.

La tragèdia de Gaza és que, des de l’inici del govern de Hamàs allà, cada pocs anys hi ha hagut rondes militars per atemptats i míssils contra Israel.

No és segur que l’eliminació de Hamàs resolgui el conflicte amb els palestins, però de moment sembla ser l’única alternativa que té Israel, perquè l’altre camí, que és la convivència amb Hamàs, s’ha intentat durant 16 anys sense èxit.

Potser el desastre actual d’ambdós bàndols serà la llavor de la qual creixerà la pau o una solució, tal com el primer acord de pau entre Israel i un país àrab, Egipte, va seguir a la guerra del 1973: ambdues parts van entendre que mai no podrien ser capaços de guanyar militarment. S’espera que un altre lideratge, més realista i menys “màrtir” (preparat per morir i arrossegar el seu poble a l’abisme per a una batalla santa contra Israel), aconsegueixi cooperar amb els organismes internacionals i amb Israel per reconstruir econòmicament Gaza, així com ja fa trenta anys que passa a Cis-Jordà, que està governada per l’Autoritat Palestina més moderada (expulsada per la força de Gaza per Hamàs el 2007).

Esperem que després de l’eliminació d’aquest règim assassí, sigui possible reconstruir els dos països, el districte de Gaza i la regió israeliana al seu costat, per a una convivència pròspera.

Amri Wandel

Israel

“El que els ulls han vist, la boca no ho pot dir.

S’ha escrit molt, però no s’ha escrit res.

Es va enregistrar tant, però no es va documentar res.

Famílies i comunitats senceres van ser segrestades, torturades, violades, assassinades i cremades.

I el cor està esquinçat pels horrors.

A cadascuna d’aquestes cases et vaig sentir realment, vaig veure quines persones i comunitats meravelloses sou.

I també vaig veure com eren els atacants des de l’altra banda de la frontera.

I ara és important que tothom ho vegi”.

(Schahar Maman, octubre de 2023)