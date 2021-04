XI Setmana per la Llengua als Països Catalans

S’acosta Sant Jordi i ja tenim aquí una nova edició de la “La Setmana per la Llengua“, la onzena!

Hi trobareu moltes de les activitats relacionades amb la llengua catalana que es fan arreu del territori. Obriu les agendes perquè per demà mateix, dia 14 d’abril, ja hi ha activitats marcades!

Bon Sant Jordi a tothom i bona Setmana per la Llengua!

*Informem que una part dels fons que financen les actuacions subvencionades de la FOLC provenen de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.