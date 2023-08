Som el CdR. No volem aquest canvi, d’aquesta manera ni en aquest moment.

No! D’entrada, No!

No a la dissolució de l’Assemblea de Representants del Consell de la República Catalana.

Ni la manera de fer-ho, ni el moment escollit, cap confiança!

Necessitem molta més informació i claredat. Absolut respecte per l’Assemblea de Representants que vaig i vam votar.

De cap manera es pot acceptar que alguns dels nostres representants hagin d’arribar a la conclusió de que “estic farta de sentir-me utilitzada”. No era això, companys, no era això!

Estic d’acord amb Jaume Bonet

29.08.2023 · 22:21, hem de votar i tombar, si cal aquesta intentativa maldestre de fer les coses en pla dictador. Quina pressa tenim? S’ha de fer en aquest moment en què Puigdemont ens pot engaltar un pacte amb Espanya que de cap manera podem acceptar?

D’entrada votaré no a aquesta iniciativa tan lletja, tindrem temps d’analitzar-ho i fer-ho en calma.

Val més que el govern ho entengui o el Poble els foragitarem. Estem farts de les maneres dels polítics! N’estem molt farts! De cap manera hem de ser captius d’aquesta gent.

Trobo una bestiesa el secretisme dels associats, empoderem-nos, el secretisme és una excusa que ens ofega. Jo sóc ciutadà d’aquesta incipient República i dono la cara. Som 103.251 censats, si volen i poden que ens fiquin tots a la presó, ja seria hora i així s’acabaria la nostra supeditació.

Que ningú plegui, que tothom voti i després ja parlarem de qui plega.

“We, the People of Catalonia”

Som el Poble! Per què ens maltracteu, govern del CdR ?

Ara no és el moment ni la manera de fer aquest canvi.

Fa tanta pudor de pactes amagats i inconfessables!

No és aigua clara. Fantasmes europeus i espanyols embruten tot això! Com va passar el 10 d’Octubre de 2017.

Els representants de l’Assemblea de Representants heu de parlar clar, ens heu d’informar, no volem secrets, volem llum!

Govern del Consell de la República Catalana a l’exili, no fotem! Ajorneu aquest canvi i feu les coses ben fetes!

Si no reaccioneu haurem de foragitar-vos!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

Assemblea de Representants: un final massa decebedor.

