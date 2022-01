un 17,63%; després, les demarcacions de Barcelona comarques, Terres de l’Ebre i Tarragona, amb un 7,89%, un 6,50% i 6,40% respectivament. Per acabar, la demarcació de Barcelona ciutat, amb un 4,31% és on hi ha un ús més escàs del català. La pràctica totalitat de jutjats dels àmbits civil, contenciós administratiu, social, mercantil i seccions civils de les audiències treballen amb el sistema informàtic de tramitació processal e-justícia.cat.

Bateria de mesures

El programa s’emmarca en un seguit d’actuacions que el Departament de Justícia, ha emprès els darrers anys adreçades a incrementar l’ús del català a l’Administració de justícia, amb l’objectiu de revertir la greu i preocupant situació pel que fa a la presència de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia, i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma.

Entre les darreres actuacions, hi ha la signatura el passat 13 de desembre d’un conveni entre 18 entitats i institucions catalanes i andorranes per desenvolupar durant 4 anys el portal web “Compendium.cat”, un catàleg de recursos lingüístics gratuït i en línia que aglutinarà de forma ordenada i actualitzable més de 300 recursos de llenguatge jurídic català, com bases de dades terminològiques, manuals d’estil o formularis jurídics, entre d’altres.

A més, el Departament, també atén les sol·licituds de traducció, correcció i assessorament lingüístics de totes les oficines judicials de Catalunya; ofereix cursos sobre drets lingüístics per a personal titular o interí que està en actiu i per al personal de la borsa d’interins que està fent el cursos de formació general; i ofereix cursos de català i de llenguatge jurídic amb la col·laboració dels col·legis d’advocats.