Reafirmem el Mandat del Primer d’Octubre: República Catalana Independent.

El veritable Primer d’Octubre:

Dignitat Roger Català.

Una gran dignitat, Roger Espanyol, la teva lleialtat amb Catalunya i la nostra independència t’honoren.

El teu fill estarà orgullós de tenir-te com a pare, i la teva esposa i tota la teva família i amics veritables també n’estan.

Dignitat, anys llum de tants polítics i catalans mediocres. Quants s’han acovardit i deixat comprar i enredar, quants ha renegat de la decisió convençuda del nostre Primer. d’Octubre de 2017.

Aquesta és la teva lluita, i la de tots els represaliats, i també la meva, i la de Jaume Bonet, i la de J. Miquel Garrido, i tants altres catalans:

Reafirmar el Primer d’Octubre de 2017, complint-ne el Mandat, edificar la ja incipient República Catalana Independent i compromete’ns, complementar i complir la DUI del 27 d’octubre de 2017.

Aquests partits no estan per la feina, ens cal la Llista Cívica, sols per a la Independència, la hem de tirar endavant.

Servem, en el més amagat del nostre ésser, la memòria i el nom de tots aquells que han defensat el nostre Poble mil·lenari, Catalunya!

(Primer d’Octubre de 2023)

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Roger Español: “A l’exili veuen l’amnistia com una solució a la seva situació personal”.

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-roger-espanol-amnistia-solucio-exili/